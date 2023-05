Scacchi, i bambini di via Caboni trionfano in Abruzzo 

Trentasei scuole avversarie, sette turni di gara in tre giorni, ma anche tanta pazienza e concentrazione, alla fine, però, lo scalino più alto del podio è loro: i bambini della 5ª C della scuola primaria di via Caboni, direzione didattica Giovanni Lilliu, hanno conquistato a Montesilvano, in Abruzzo, il primo posto alla finale nazionale del “Trofeo Scacchi Scuola”, dedicato appunto alle bambine e ai bambini delle scuole elementari. Ottimo risultato anche per la categoria femminile che si è portata a casa un bellissimo quinto posto.

Un’esperienza importante per i giovani scacchisti che oltre Tirreno hanno potuto confrontarsi con i loro coetanei provenienti da tutte le regioni italiane. Per gli alunni cagliaritani, guidati dalla maestra Loredana Ena e allenati dall’esperto esterno Isacco Ibba, sono stati tre giorni di grandi emozioni e soddisfazioni che, insieme a coppe e medaglie, custodiranno per sempre nel cassetto dei ricordi.

«Il progetto è stato avviato lo scorso anno», racconta la dirigente scolastica Alessandra Cocco, «ha appassionato tutti subito, i bambini, ma anche le loro famiglie. Insieme alle insegnanti abbiamo capito che avrebbe avuto ricadute positive sui nostri alunni anche dal punto di vista didattico: concentrazione, riflessione, studio e pazienza sono, infatti, componenti importanti anche nell’apprendimento».

Al resto poi ci ha pensato Maestro Isacco, che ha percepito subito l’abilità dei bambini. «È stata un’ascesa, noi un po’ increduli abbiamo organizzato la partenza velocemente e siamo andati in Abruzzo. Insieme all’insegnante c’erano anche due genitori, ci hanno supportato tanto, ma il grazie va anche all’amministrazione comunale che ci ha sostenuto economicamente per poter affrontare la trasferta».

