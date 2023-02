Scacchi e turismo, un binomio che convince sempre più 

Sono già 180 gli iscritti e quasi certamente si supererà il record delle 188 partecipazioni dell’anno scorso a Domusnovas per il campionato provinciale under 18 di scacchi che tornerà il 5 marzo nuovamente nel paese delle grotte.

Contando gli accompagnatori saranno oltre 700 le persone in arrivo (anche da Sarrabus e Gerrei) per le quali ben 12 sponsor, tra privati ed associazioni di Domusnovas, Iglesias e Villamassargia (oltre al nazionale “Due Torri”), garantiranno ticket gratuiti e forti sconti per le visite guidate alla grotta di San Giovanni e al “Koala Park” (nella prossima primavera). Previsti anche pacchetti scontati per i pasti in ristoranti, pizzerie e panifici di Domusnovas. Sono 6 le categorie previste (nati che vanno dal 2005/6 al 2015) nella prova organizzata dall’istituto comprensivo Meloni e dal circolo Mo.S.Ca di Cagliari nella palestra “Vanna Secci”. In palio coppe, attestati, pezzi di scacchi da collezione, premi e gadget oltre alla qualificazione ai campionati assoluti di Tarvisio. «Sarà una bella festa di sport. Visti i numeri ancora una volta lavorare nel, e con il territorio, è stata una scommessa vincente», afferma la dirigente scolastica Marta Putzulu. «Importante promuovere la pratica di sport sani e socialmente aggreganti che sono anche in grado di creare un piccolo indotto per il territorio», commenta il maestro di scacchi Isacco Ibba.

