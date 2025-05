Scacchi, americano batte l’oristanese Sonis e trionfa 

Si è conclusa a Orosei la seconda edizione del Sardinia world chess festival che ha coinvolto oltre 250 giocatori da 33 nazioni in gara. Il podio delle tre sezioni è stato il seguente: per Open A vince l’americano Christopher Yoo, secondo l’ucraino Ilhor Samunenkov e terzo l’italiano Lorenzo Lodici; per Open B vince l’armeno Soghomonyan Tigran, secondo l’italiano Gabriele Beccaris e terzo Pietro Gervasi; per Open C primo l’indiano Sushruta Reddy, secondo l’austriaco Kienboeck Samnuel e terzo l’italiano Mattia Mei. Orosei, per una settimana capitale mondiale degli scacchi, ha ospitato campioni di tutto il mondo.

L’oristanese Francesco Sonis, campione italiano assoluto, è stato sconfitto al settimo turno dal vincitore.

«Siamo felici per aver riportato l’evento in Sardegna - dice l’organizzatore dell’evento Roberto Mogranzini -. Al festival hanno partecipato giocatori dei cinque continenti a conferma della crescente attrattiva internazionale dell'evento. Numerose le presenze giovanili, italiane e straniere. Il che dimostra quanto questo sport sia sempre più diffuso tra le nuove generazioni». Tra i partecipanti più giovani, si è distinta la campionessa mondiale Alanna Berkyzyy del Kazakhistan.

