Il gioco degli scacchi è diventato protagonista l’altro ieri a Lanusei della serata di Non solo mare, la manifestazione che anima il centro storico ogni venerdì sera. Artefice dell’iniziativa l’associazione Officina Creativa Janas 5 che ha allestito una scacchiera gigante nel bel mezzo della via Roma, incuriosendo non poco la gente che passeggiava.

La stessa Officina Creativa Janas 5 presto fonderà un circolo scacchistico che raccoglierà le adesioni di molti appassionati.

