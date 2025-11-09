Scabbia, focolaio nella residenza sanitaria per anziani 

Dietro i cancelli della Rsa Villa degli Ulivi di Monastir, da settimane operatori sanitari e pazienti sono alle prese con un focolaio di scabbia. Il familiare di un paziente racconta solo dietro garanzia di anonimato: «Dai primi di settembre — si legge nella lettera — oss e infermieri hanno più volte segnalato la presenza di sintomi riconducibili alla scabbia presenti sulla mano di una paziente al direttore sanitario. Nonostante le ripetute e costanti segnalazioni, non è mai stato preso alcun provvedimento né precauzione, sottovalutando la questione e sostenendo si trattasse di una intolleranza alimentare». La diagnosi di scabbia da parte dei medici dermatologi sarebbe arrivata «solo a metà ottobre, quando ormai numerosi operatori sarebbero stati contagiati». «Il 22 ottobre – prosegue il familiare di un ospite – è stata disposta la chiusura della struttura alle visite dei familiari fino a domenica 26 ottobre, e i dipendenti vengono informati di provvedere a eseguire la profilassi acquistando a proprie spese i farmaci indicati per il trattamento della scabbia. Su 79 pazienti un caso sarebbe stato accertato e circa 30 pazienti presenterebbero sintomi».

Accuse ridimensionate dalla direzione sanitaria, che da parte sua, assicura: «La situazione adesso è sotto controllo e sono state seguite tutte le procedure previste dalle normative sanitarie. Dal 17 ottobre a oggi sono stati accertati cinque operatori e un ospite risultati positivi alla scabbia. A seguito della segnalazione dei primi casi sono state attuate le procedure di profilassi e di igiene ambientale previste dalla normativa, assicurando la sorveglianza sanitaria su personale e ospiti. Il personale è stato opportunamente informato sulle modalità di prevenzione e gestione del contagio e la struttura ha mantenuto un costante contatto con le autorità sanitarie per la verifica delle azioni adottate. Tutte le attività sono state svolte senza ritardi e nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali», risponde la direzione sanitaria.

