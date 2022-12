Sbrana due meticci e ferisce la proprietaria: caccia al pitbull killer 

Michela Pedditzi, di Maracalagonis, residente a Sinnai, educatrice cinofila Enci, dice che «i cani vanno portati in giro col guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo, con museruola appresso e microcippati. Non si possono di certo abbondare nei centri abitati e neppure nelle campagne. I cani vanno educati. È bene - chiude Michela Pedditzi - che i proprietari provvedano anche a stipulare una assicurazione, anche se non è obbligatoria».

Sono usciti di casa tenuti al guinzaglio dalla loro amica, residente a Maracalagonis. Una lunga sgambata sino al confine con Quartu e il Simbirizzi. Qui, Roads e Nikka hanno incontrato un altro cane, forse un pitbull che ha scatenato su di loro e sull’amica accompagnatrice, Marianna Panzarella, 46 anni, tutta la sua improvvisa ferocia: i due cagnolini sono stati azzannati, uccisi, con la donna che è rimasta ferita nel tentativo di salvare i suoi cani, che invece non hanno avuto scampo. Lei si è ritrovata con braccio destro fratturato e maciullato: in ospedale, al Brotzu, a Mariana Panzarella sono stati assegnati trenta giorni di cure, salvo complicazioni. Una storia terribile, simile a tante altre registrati a Quartu e nell’hinterland, fino a Torre delle stelle, nelle campagne invase da cani senza una guida.

Le reazioni

Una vicenda che ha suscitato indignazione e rabbia. «Il problema di queste tragedie – scrive su facebook un conoscente di Marianna Panzarella - è la categorizzazione buono/cattivo: questo cane ha mollato la presa solo ed esclusivamente quando Roads e Nikka sono morti. Marianna ha un braccio fratturato e danneggiato dal morso del cane: è viva solo ed esclusivamente perché Roadster è morto per lei, togliendole il cane-aggressore di dosso».

Michela Pedditzi, di Maracalagonis, residente a Sinnai, educatrice cinofila Enci, dice che «i cani vanno portati in giro col guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo, con museruola appresso e microcippati. Non si possono di certo abbondare nei centri abitati e neppure nelle campagne. I cani vanno educati. È bene - chiude Michela Pedditzi - che i proprietari provvedano anche a stipulare una assicurazione, anche se non è obbligatoria».

L’inchiesta

Della drammatica vicenda si stanno occupando ora i carabinieri di Quartu e di Maracalagonis che stanno cercando di risalire al proprietario del pitbull: la zona sarebbe invasa da randagi che la renderebbero estremamente insicura. Diverse le persone interrogate in questa prima fase delle indagini, coordinate dai capitani Michele Cerri e Gianni Russo. Si sta anche cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto: secondo notizie ancora da confermare, a soccorrere la donna dopo la violenta aggressione sarebbe stato un uomo che si trovava nelle vicinanze. Ad attirare la sua attenzione, le grida di aiuto della ferita. Quando l’uomo è arrivato i cani erano già morti, Marianna Panzarella sotto choc e dolorante. Il pitbull si era già allontanato. Il soccorritore ha subito telefonato al 118. L’ambulanza è arrivata subito con la donna che è stata accompagnata al Brotzu. Le carcasse dei cani sono stati recuperate e affidate ai veterinari della Asl.

La sindaca

«La misura – spiega la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda - sarà una risposta alle numerose segnalazioni che mi sono pervenute dai cittadini che lamentano la circolazione di cani di proprietà senza controllo per le vie del paese. È inconcepibile inoltre notare ancora oggi, dopo l’acquisto del cestini adatti per le deiezioni canine, quanti cittadini portano a spasso i cani senza bustine e in totale libertà anche nei luoghi pubblici, mettendo a rischio la sicurezza degli altri. C’è una ordinanza che va rispettata, sanzionando i trasgressori».

