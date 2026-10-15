Sbocciano “Fiori” La nuova stagione dei talenti sardi 

Il talento dei giovani incontra la musica d’autore sul palco del Teatro Massimo di Cagliari. Stasera, a partire dalle 18.30, nell’ambito del Premio Andrea Parodi, andrà in scena “I Fiori Showcase”, il progetto musicale presentato dall’Accademia “I Fiori S’Ardmusic”. Un appuntamento che rappresenta il coronamento di un anno di formazione, ricerca e crescita artistica, durante il quale sette giovanissimi autori e interpreti si sono confrontati con la produzione del loro primo EP. Un percorso che trova ora nel palcoscenico un’importante occasione per raccontare identità, sensibilità e aspirazioni delle nuove generazioni musicali.

Il percorso

Un anno di formazione, sperimentazione e crescita artistica sotto la direzione di Stefania Secci Rosa e Massimo Satta, con la produzione di S’Ardmusic, affidata a Mirella Ferro e Michele Palmas. Protagonisti del progetto sette giovani artisti provenienti da diverse zone della Sardegna, accompagnati in un percorso pensato per offrire nuove prospettive nel panorama musicale. «L’Accademia nasce da una riflessione sul futuro dei ragazzi nel mondo della musica. Molti pensano che l’unica strada per emergere sia quella dei talent televisivi. Abbiamo voluto dare vita a questo progetto in Sardegna per dimostrare che esistono tanti modi di fare musica e di farla bene», spiega Stefania Secci Rosa. Un’esperienza che ha coinvolto giovani con livelli di preparazione differenti: «Alcuni scrivevano già testi o componevano musica, altri non lo avevano mai fatto. Grazie al contributo di numerosi docenti hanno potuto approfondire discipline come prosa, poesia, letteratura, produzione musicale, armonia e canto, imparando anche a stare sul palcoscenico». A impreziosire il percorso, inoltre, l’opportunità di condividere il palco con artisti affermati del calibro di Carlo Marrale e Kaballà.

Audizioni e selezioni

Archiviata la prima esperienza, lo sguardo è già rivolto al futuro, con il nuovo anno accademico ormai alle porte e la volontà di dare continuità a un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per i giovani talenti musicali dell’Isola. Le iscrizioni alle audizioni resteranno aperte fino al 27 ottobre, mentre le selezioni si svolgeranno il 29 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari, offrendo a nuovi aspiranti artisti l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale. L’ambizione, però, è quella di andare oltre, ampliando progressivamente gli orizzonti dell’Accademia e le possibilità offerte ai suoi allievi. «Una volta che l’Accademia avrà preso piede, sarebbe bello strutturarla in modo da coinvolgere anche musicisti e compositori, non soltanto cantanti», spiega Secci Rosa. Un obiettivo che guarda alla costruzione di una realtà sempre più completa, capace di valorizzare le diverse figure che contribuiscono alla creazione musicale, dalla scrittura all'interpretazione, fino alla composizione.

L’appuntamento

Stasera sul palco del Teatro Massimo si esibiranno Elisa Origa, Sara Setzu, Roberto Rundeddu, Elena Marongiu, Mara Orsini, Elisa Moreddu e Oxana, al secolo Giulia Parodo. «Ciascuno presenterà un brano. Il Premio è una grande opportunità, grazie alla presenza di direttori di festival e testate giornalistiche», spiega Mirella Ferro. Lo sguardo è già rivolto al futuro: «Abbiamo già alcune iscrizioni e c’è fermento. Vorremmo una classe di dieci allievi, per garantire un percorso curato nei dettagli. Siamo felici dell’ospitalità del Premio Parodi e speriamo sia una bella cassa di risonanza per il progetto».

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