Sboccia la rosa del deserto 

Dubai. Per conquistare a Dubai il primo Wta 100 della carriera, Jasmine Paolini si è dovuta prendere una bella rivincita. La russa Anna Kalynskaya, che l'aveva eliminata negli ottavi dell'Australian Open, si è arresa dopo aver vinto il primo set ed essere stata avanti 5-3 nel terzo: 4-6, 7-5, 7-5 il punteggio finale dopo quasi due ore e un quarto di lotta. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, mai così avanti in un torneo di questa categoria, grazie alla vittoria in finale fa un bel balzo avanti e dal numero 26, domani occuperà la 14ª posizione del ranking. Dopo quelli di Flavia Pennetta (Indian Wells 2014) e Camila Giorgi (Montreal 2021), arriva così il terzo successo di un'italiana in un Wta 1000.

Seconda gioia

Quella colto contro la russa, n. 40 Wta, proveniente dalle qualificazioni ma reduce dal successo sulla polacca Iga Swiatek (numero 1) è il secondo titolo in carriera dopo Portorose 2021. Anche in quell'occasione aveva sconfitto l'avversaria di oggi, ma negli ottavi. «Questa vittoria è speciale, sono molto contenta», ha detto l'azzurra raccogliendo l'applauso del pubblico. «È stato un match durissimo, Kalinskaya ha giocato a un livello incredibile per tutta la settimana. Sono stata brava a recuperare e rientrare in partita, ho lottato su ogni punto e sono orgogliosa per quello che ho fatto. Sono contenta di ogni match vinto, ma soprattutto del primo, quando ero sotto di sette break (contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, battuta conquistando tutti gli ultimi 10 giochi, ndr). Arrivare al titolo dopo aver affrontato una situazione del genere è incredibile». E ha spiegato: «Penso che la chiave della partita sia stata quando ero sotto 2-0 nel secondo set. Ho deciso che dovevo solo pensare a cose facili da fare in campo. Ha funzionato piuttosto bene».

Doppio battuto

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego non sono invece riusciti a diventare la prima coppia italiana nell'albo d'oro di doppio nell’Atp 250 in corso a Doha, in Qatar. In finale i due azzurri sono stati battuti 7-6(0), 2-6, 10-8 dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus.

