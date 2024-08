Sboccia a Parma la Viola di Palladino 

«Siamo pronti, emozionati, carichi, non vediamo l'ora di cominciare a fare sul serio». La carica di Palladino, atteso con la Fiorentina alla “prima” in campionato alle 18.30 in casa del Parma. Per il tecnico proveniente dal Monza si tratta dell'esordio sulla panchina dove per tre anni è stato Italiano, per la stessa squadra viola è l'inizio di un nuovo ciclo considerando i diversi cambiamenti. Tanti gli addii in concomitanza con diversi acquisti che si sono intensificati soprattutto negli ultimi giorni, fra questi Gudmundsson approdato ieri a Firenze dopo una lunga trattativa. «Me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l'ora che arrivasse. L'ho voluto fortemente insieme alla società», ha dichiarato il tecnico attraverso i canali di club. «È uno degli attaccanti più forti della Serie A, ci darà una grossa mano, è perfetto per le nostre richieste di calcio». L'islandese non figura fra i convocati per la trasferta di oggi come pure Nico Gonzalez che si è allenato poco con il gruppo e soprattutto è al centro di voci di mercato che lo accostano da tempo alla Juventus.

Empoli-Monza

E sempre oggi, ma alle 20.45, romperà il ghiaccio anche l’ex squadra di Palladino, ora affidata a Nesta, attesa dall’Empoli, che a sua volta ha sostituito Davide Nicola con D’Aversa.

