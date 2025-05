Sbloccato il cantiere sul ponte di ferro 

Sbloccati (con fiducia a tempo) i lavori sul ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera che erano stati sospesi a fine marzo. La decisione è stata presa dalla Provincia del Sud Sardegna (l’ente competente) nel corso di un vertice tra le parti interessate. Quaranta giorni fa’impresa che ha vinto l’appalto nel 2023 è stata giudicata inadempiente su più fronti, in particolare sulla sicurezza e gli stipendi dei tre dipendenti (da qui la sospensione del cantiere). Mentre per la prima questione tutto sarebbe stato risolto mancherebbero ancora gli stipendi di marzo e aprile. «Dopo un'attenta valutazione – ha spiegato Eugenio Lai, commissario straordinario di una parte della città metropolitana – i responsabili degli uffici della Provincia hanno deciso di far riprendere i lavori alla stessa ditta con degli ultimatum. Fra questi l’intimazione alla ditta del pagamento degli stipendi arretrati entro il 15 maggio».

Le altre richieste

Altre due le richieste da parte della Provincia: rimuovere la fibra di carbonio che sarebbe stata utilizzata in maniera impropria durante i lavori e, soprattutto, dare l’incarico a una ditta esterna specializzata nella lavorazione del ferro per mettere mano alla parte in ferro del ponte (sino ad ora ci si è occupati solo di quella in cemento, la meno problematica). «Tutte questioni – ha aggiunto Lai – da risolvere nei prossimi giorni. In seguito, per verificare il buon andamento dei lavori, sono previsti dei controlli serrati. Occorre valutare di volta in volta se l’impresa sta rispettando i tempi. Da parte mia c’è il massimo impegno per il Sarrabus, purtroppo la situazione non è semplice».

Pochi operai

Finora i tempi non sono stati rispettati. L’impresa sin dall’inizio ha utilizzato appena tre operai: pochi, come ha segnalato agli enti competenti la Cgil, per un intervento così imponente. Un’anomalia notata anche da cittadini e turisti, come – dieci mesi fa – una coppia di tedeschi in vacanza a Villaputzu che aveva attraversato il guado. A poco, sino a oggi, sono serviti i tavoli convocati dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, che sta comunque mostrando un forte interesse per la questione. Tavoli che dovrebbero riprendere dopo il 15 maggio. Se, infatti, entro la prossima settimana la Cantieri ddili non soddisferà tutte le richieste della Provincia si potrebbe procedere alla rescissione del contratto.

RIPRODUZIONE RISERVATA