Sbloccati i piani di risanamento 

Dopo oltre trent’anni di attesa arriva la svolta per i piani di risanamento concentrati tra Flumini e altre zone del litorale quartese, 29 in tutto di cui 22 approvati ma mai completati. E ora finalmente sbloccati, dopo un iter travagliato, con il recente affidamento del Comune a un professionista esterno, incaricato per l’ultima fase di riordino e pianificazione che consentirà di chiudere l’annosa partita delle lottizzazioni abusive. «I primi cinque piani di risanamento contiamo di completarli nel giro di alcuni mesi e di portarli in Consiglio per l’adozione definitiva», l’annuncio dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini in risposta a un’interpellanza presentata dal gruppo Movimento per Flumini.

Quali sono

La mappa dei piani di risanamento parte dalla zona di S’Oghianu, con due lottizzazioni che attendono di essere regolarizzate da anni. Altrettante nella località Foxi, una ciascuna a Is Pardinas, Is Xireddus e Serra Perdosa, nove nella frazione di Flumini. Altre tre sono nella località Pitzicoi, cinque a Terra Mala, una a Scoa Moentis, e una a Sa Tanca. E poi ci sono i due piani concentrati nella zona di Sant’Andrea. «Alcuni sono già consorziati e partono in ordine», spiega Vanini, «a differenza di altri dove sono da formalizzare ancora gli espropri, altri ancora si trovano in zona vincolata». Uno dei due è finito anche al centro di un contenzioso giudiziario fra l’associazione Sant’Andrea e il Comune: un piano da oltre 30 ettari - approvato nel 1993 - davanti al mare tra Su Meriagu e la Villa romana, con strade, verde pubblico e opere di urbanizzazione, ma anche abusi da sanare e nuovi volumi.

La svolta

Il recente incarico - tramite accordo quadro - prevede che venga fatta una prima ricognizione generale, per poi proseguire l’iter sulla base della nuova normativa in materia. «Poi l’auspicio è che dopo i primi piani di risanamento chiusi», aggiunge l’assessore, «anche negli altri ci si attivi per consorziarsi e fare il necessario per mettersi in regola».

Novità emerse in Consiglio in risposta all’interpellanza presentata dalla consigliera di maggioranza Luisella Deligios, del Movimento per Flumini. «Una richiesta informativa», ha precisato Deligios nell’Aula di via Porcu. Per poi commentare le novità annunciate dall’assessore: «Finalmente si inizia a vedere la luce per il nostro territorio per troppi anni dimenticato».

