Sarcidano.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Sbloccati i lavori nella piscina coperta 

In arrivo due finanziamenti, sarà messa in sicurezza anche anche la vasca all’aperto 

Sopralluogo mercoledì nella piscina comunitaria della Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo da parte della Giunta comunale di Isili. Una visita accompagnata dal confronto con i tecnici dell’ente montano e con l’assessore ai lavori pubblici della Comunità Montana Rossano Zedda. Novità importanti che aprono ad un futuro più roseo per la struttura la cui chiusura ha lasciato a bordo vasca centinaia di atleti. Sono due i finanziamenti che riguardano la piscina coperta. Il primo di 600 mila euro permetterà di realizzare la nuova copertura. I lavori sono già stati aggiudicati. «Un passaggio fondamentale - ha detto il sindaco Luca Pilia – che permetterà l’avvio concreto del cantiere. L’obiettivo è procedere spediti: si spera infatti che entro l’estate possa essere completata almeno la copertura, intervento essenziale per restituire al territorio un impianto finalmente sicuro e funzionale».

Il finanziamento

Il secondo finanziamento ammonta ad un milione di euro che serviranno per la messa in sicurezza e sistemazione dell’immobile. I tecnici incaricati stanno completando il progetto esecutivo. Le tempistiche si sono allungate a causa della complessità degli interventi, l’impianto è chiuso da tempo e certe criticità sono state accentuate proprio dal prolungarsi della chiusura e dal mancato intervento quando i problemi si sono presentati. Un rimandare che ha fatto temere per una cessazione definitiva dell’attività. Poi è arrivata la scelta di destinare parte dell’avanzo di amministrazione proprio alla piscina e l’emendamento presentato da Eugenio Lai tre anni fa hanno cambiato le sorti di questo impianto. L’obiettivo condiviso è procedere con la massima rapidità, ciò che auspicano gli amministratori è che entro l’estate possa essere completata almeno la copertura, intervento essenziale per restituire al territorio un impianto finalmente sicuro e funzionale.

Piscina all’aperto

Intanto la comunità montana ha già appaltato altri 42 mila euro sulla piscina esterna per eseguire lavori di manutenzione e impermeabilizzazione del bordo vasca, un lavoro diventato necessario per preservare la funzionalità e la sicurezza della struttura che in questi ultimi anni ha garantito il servizio estivo alle centinaia di persone che la frequentano abitualmente. «La piscina comunitaria – hanno dichiarato Luca Pilia e Rossano Zedda – rappresenta un presidio sportivo e sociale di grande valore per tutto il territorio, continueremo a seguire con attenzione ogni fase dei lavori affinché la struttura possa tornare al più presto a disposizione dei cittadini, delle famiglie e delle associazioni sportive».

