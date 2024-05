Sbloccati i cantieri per la rete fognaria 

Via libera al terzo e ultimo tratto della rete fognaria del litorale. Egas ha approvato il progetto esecutivo di Abbanoa per la realizzazione del nuovo collettore da Marina residence fino a Terra Mala. Un’opera da 8,5 milioni di euro, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico, da anni bloccata per via di un contenzioso.Si è infatti dovuta attendere la sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato i provvedimenti relativi all’aggiudicazione della prima gara d’appalto, per poter far partire nuovo iter tecnico e burocratico fino all’approvazione.

Lavori sbloccati

«Un risultato atteso e importante», spiega il presidente di Egas Fabio Albieri, «che, sommato all'opera approvata lo scorso autunno e finanziata con 8,6 milioni di fondi Pnrr per il completamento del primo lotto del sistema fognario nella “Zona Musicisti, dà risposte concrete ad una città, come quella di Quartu, fondamentale per lo sviluppo del sistema socio-economico del sud dell’Isola. C’è ancora tantissimo da fare ma i risultati ottenuti fino ad oggi, dimostrano quanto Egas sia impegnata per garantire e migliorare il servizio idrico integrato e salvaguardare l’ambiente».

I tempi

I cantieri non apriranno però prima di settembre, per non interferire sul traffico estivo nella litoranea.«Si tratta di un’opera importantissima», dice il presidente di Abbanoa, Franco Piga, «che consentirà di risanare un tratto importante della fascia costiera quartese dotandola di un’infrastruttura fondamentale e completando uno schema che è già stato interessato dalla realizzazione di precedenti lotti». Il Comune, quando gestiva il servizio in proprio, aveva realizzato il tratto da Margine Rosso a Bellavista. Quando è subentrata, Abbanoa ha portato avanti la seconda parte da Bellavista sino a Marina Residence, all’altezza dell’incrocio con via Lago di Varese.

Cosa si farà

Attualmente in questo ultimo tratto da Marina Residence a Capitana, sono presenti i depuratori delle singole lottizzazioni ormai del tutto inadeguati. Questi impianti saranno trasformati in stazioni di sollevamento che rilanceranno i reflui nella nuova condotta lungo la litoranea per Villasimius. Sono i depuratori di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi.

I nuovi collettori, per circa seimila metri, saranno realizzati lungo la SP 17, a partire dall’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Lago di Varese fino all’incrocio tra via Leonardo da Vinci con via Mercurio a Terra Mala.Nel dettaglio saranno realizzati un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale e saranno dismessi dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale, tramite due nuovi collettori in pressione.

