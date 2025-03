Sbloccati gli stipendi alla ex Zir 

In arrivo gli stipendi per i lavoratori dell’ex Zir. È il Comune a sbloccare lo stallo di mesi grazie all’accordo transattivo tra Consorzio e Hera Comm, la società fornitrice di energia elettrica a Predda Niedda e con cui l’ex Zona industriale aveva maturato un debito di 120mila euro. Passivo accumulato per alcune bollette non pagate tra il 2021 e il 2022 e che aveva portato il Gruppo a chiedere il pignoramento, ottenendolo, delle somme depositate negli istituti di credito con cui l’ente opera. Con il risultato che il Consorzio era impossibilitato a compiere qualsiasi attività finanziaria, spiega il sindaco Giuseppe Mascia, “almeno fino alla definizione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi”. Per bypassare l’impasse ecco lo schema di transazione che, oltre a garantire l’energia elettrica, permette alla Zir di poter usufruire delle somme utili da indirizzare per i propri scopi, come il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti. Un’operazione per cui esiste già la copertura finanziaria, come recita la delibera ratificata dalla giunta. “Con la sottoscrizione della transazione - chiarisce il documento- il Consorzio accetta il differente impiego delle risorse e rinuncia alla copertura delle spese ordinarie delle annualità 2024 e 2025”. «Sebbene non abbia dirette competenze sul consorzio industriale di Predda Niedda- sottolinea il primo cittadino- né responsabilità rispetto alla situazione che si è creata, il Comune di Sassari ha lavorato avendo come priorità il pagamento degli stipendi dei lavoratori, con la precisa volontà politica di non far ricadere su loro le colpe di anni e anni di errori di cui oggi paga le conseguenze l’ex consorzio industriale, l’area di Predda Niedda e tutta Sassari”.

