Sbloccate le case per duemila abitanti 

Dopo oltre trent’anni, ora il Piano di risanamento urbanistico (Pru) è a un passo dall’essere attuato. Nelle casse comunali ci sono già 2 milioni e 800 mila euro per le opere di urbanizzazione primaria e ora i proprietari dei lotti ad Arbuzzeri, in via Cirene e a Su Gregori potranno finalmente realizzare il sogno di costruire la loro casa in quei terreni dove per anni hanno pagato l’Imu senza poter edificare. Oltre 2 mila famiglie potranno dunque ripopolare quell’area, dove circa 41 mila metri quadrati sono destinati alla realizzazione di parchi e verde attrezzato per il gioco, lo sport, piazze e parcheggi.

Il piano

«L’obiettivo è riqualificare le zone compromesse dall’abusivismo edilizio e consentire alle stesse di svilupparsi in continuità col restante tessuto urbano, dotandole dei servizi e di tutte le infrastrutture necessarie per il loro armonico sviluppo nel contesto esistente», afferma l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, «la viabilità e le direttrici all’interno dei lotti si svilupperanno secondo moderni parametri con strade larghe per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico locale, sono previste anche piste ciclabili».

La variante al Pru ha iniziato il suo iter nell’anno 2014, ma solo qualche giorno fa il Comune di Quartucciu e la Regione hanno aperto il tavolo tecnico per la firma della cosiddetta “procedura d’intesa”. Ora l’ultima parola per l’approvazione definitiva spetta al Consiglio comunale.

Il passaggio