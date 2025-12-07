Sbloccate le aree a ridosso della 130 

Il Consiglio comunale di Decimomannu ha riadottato la variante al Piano urbanistico comunale (Puc), la stessa che era stata già approvata in Aula nel dicembre 2024, ma come “non sostanziale” e con voto sfavorevole della minoranza.

Dopo due mesi il documento aveva ricevuto una bocciatura da parte della Regione perché ritenuto, di contro, “sostanziale”, differenza dettata dall’entità dell’impatto che la modifica proposta ha sulla pianificazione generale del territorio e sul procedimento amministrativo necessario per la sua approvazione. Così il Consiglio, stavolta anche con il consenso dell’opposizione, si è adeguato alle osservazioni avanzate dalla Regione.

Il progetto “130”

Un presa d’atto che non interferisce in alcun modo sui futuri lavori per la messa in sicurezza della 130: «Non è un atto propedeutico bensì una conseguenza - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Nicola Tuveri - nonché un obbligo da parte del Comune di riqualificare queste aree dopo che il vincolo è scaduto».

La variante del Puc, quindi, non implicherà alcuna modifica e rallentamento al progetto di messa in sicurezza della Statale. Consentirà, piuttosto, di requisire i lotti affinché la fase esecutiva dei lavori trovi la strada spianata quando verrà finalmente avviata. In particolare per le zone H (soggette a salvaguardia e istituite in funzione del vecchio progetto di messa in sicurezza della Statale) è prevista una riperimetrazione e l’apposizione di nuovi vincoli in funzione del nuovo tracciato della Statale 130.

Nel dettaglio

Le zone H sono state quindi trasformate in zone D (industriali, artigianali e commerciali), G (destinate a servizi di interesse generale) ed E3 (a elevato frazionamento fondiario). Zone che costeggiano la Statale dall’altezza di piazza Santa Greca sino al confine con Assemini e che sono state riclassificate in funzione del nuovo progetto.

Infine la variante abbandona, per il momento, l’eliminazione delle zone edificabili individuate fuori dal centro matrice: «Avevamo tentato di eliminare queste zone destinate al completamento residenziale perché hanno come uniche prescrizioni perentorie la salvaguardia dei portali con valenza storica e il divieto dell’allargamento delle sedi stradali. Tuttavia gli uffici regionali ci hanno fatto notare che è necessario un censimento dei portali per verificare se qualcuno possa avere interesse storico», ha concluso Tuveri.

Le reazioni

Soddisfatti dall’opposizione, di cui si è fatto portavoce il consigliere Leopoldo Trudu: «Ringraziamo l’assessore Tuveri per le spiegazioni che ci sono state fornite in Commissione prima e in Consiglio poi. Siamo d’accordo con questa variante, chiediamo solo che, quando intervengono enti superiori, venga data comunicazione ai consiglieri di minoranza e allegati i documenti agli atti».

