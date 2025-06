Sbloccata la strada senza fine 

Dopo un iter durato troppi anni si sblocca finalmente l’intervento di riqualificazione della strada provinciale 27, nel territorio di Villagrande. Arrivano importanti novità dalla Regione: l’assessorato all’Ambiente ha dato il via libera, dopo l’approvazione di un provvedimento che dichiara non necessarie ulteriori valutazioni di impatto ambientale (Via).

L’opera

Si tratta di un’opera da 4 milioni e 821mila euro, finanziata con risorse regionali e promossa dalla Provincia di Nuoro, che interesserà quattro tratti: Bosco Santa Barbara, Sothai, Columbano e Tricarai, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale. Tra le opere più rilevanti figurano la realizzazione di un viadotto di 153 metri sul rio Sothai e la rettifica del tracciato stradale, con il miglioramento della viabilità (addio alle curve a gomito), l’allargamento della carreggiata e l’adeguamento al traffico di veicoli leggeri e pesanti. Una strada che rappresenta un asse viario strategico tra Villagrande, Tortolì e la Statale 389 e costituisce uno dei principali collegamenti tra il cuore dell’Ogliastra e il Nuorese. Attualmente, il tracciato presenta gravi criticità: pendenze eccessive, fondo stradale deteriorato e curve strette che compromettono la sicurezza e penalizzano la circolazione, soprattutto dei mezzi pesanti.

La risorsa

«La strada provinciale 27 è un’arteria vitale per la mobilità in un territorio straordinario come l’Ogliastra», ha dichiarato l’assessora Rosanna Laconi. «Parliamo di un’area di grande valore paesaggistico e ambientale, ma anche storicamente marginalizzata sotto il profilo infrastrutturale. Garantirne un’accessibilità sicura significa riconoscere pari diritti di cittadinanza, valorizzarne le risorse e rafforzare le condizioni per restare, crescere e investire. Questo intervento non è solo un'opera pubblica: è una risposta concreta a una domanda di giustizia territoriale». Per il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias «rappresenta la principale direttrice di scambio e di collegamento tra l’Ogliastra e il Nuorese. Per questo, nel Piano regionale dei Trasporti, è stata classificata come strada di 1° livello regionale. Non sottoporla a una ulteriore procedura di Via significa dare un impulso determinante a un iter durato quindici anni». Soddisfatta anche l’amministratrice della Provincia Ogliastra Marzia Mameli: «Parliamo di un’opera strategica per la mobilità interna e per lo sviluppo del nostro territorio, i lavori inizieranno a strettissimo giro».

