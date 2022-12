«Sbloccare subito le 600 assunzioni»  

Sblocco del piano di assunzioni, legato al turnover, per circa 600 lavoratori dell'agenzia Forestas. Lo chiedono i gruppi del centrosinistra in Consiglio regionale con un’interrogazione di cui sono primi firmatari i consiglieri Salvatore Corrias del Pd e Daniele Cocco di Ladp.

Le accuse

«La Giunta – dicono - è colpevole perché, nonostante l’approvazione il 9 marzo 2022 della legge di stabilità e il via libera dell’esecutivo il 15 luglio 2022, non ha ancora attivato le procedure di selezione del personale». Corrias ha chiarito, tra l'altro, che «ci sono più di 130 comuni montani sardi che hanno un immenso patrimonio boschivo che rischia di non essere tutelato, pulito e gestito nell'ottica della prevenzione degli incendi. Ci sono seicento lavoratori, tra operai e impiegati, che sono in attesa di una chiamata da mesi».

Cocco ha ricordato che «il Consiglio regionale ha approvato una legge che, di fatto, sbloccava il turnover nell’Agenzia Forestas, fermo ormai dal 2005. A marzo sono stati previsti nella legge di stabilità, a supporto finanziario della norma, 46 milioni di euro in tre anni, di cui 6 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ad oggi, però, non è stato fatto alcun decreto attuativo per poter iniziare le procedure di reclutamento».

Il piano triennale

Nello specifico, il Piano triennale di Forestas prevede che per quest'anno siano assunti a tempo indeterminato 354 operai, 45 impiegati amministrativi e 23 dirigenti. «Nell’anno che si sta chiudendo, a 413 sardi e alle loro famiglie - ha aggiunto Corrias - è stato negato dalla Giunta Solinas il diritto a un lavoro stabile. Per il 2023 sono previste le assunzioni di 65 operai, 18 impiegati e 9 dirigenti. Vedremo se, almeno questa parte della delibera, verrà attuata».

Eugenio Lai, capogruppo di Ladp, sollecita «l’immediato sblocco delle assunzioni in Forestas senza perdere più altro tempo. Ne va della prossima campagna antincendio, della prevenzione e del controllo dei territori».

Intanto, tutti i gruppi delle opposizioni, hanno sottoscritto una seconda interrogazione che riguarda l'esternalizzazione dei servizi di Forestas, di cui è primo firmatario il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus che accusa: «Di fatto, si sta cercando di assegnarli a delle cooperative o a dei privati e questo significa che, a questo punto, il turnover non si farà mai».

