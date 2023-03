Sbarramento anti-incivili nel cantiere 

Nuovi provvedimenti per scongiurare l’abbandono di rifiuti sotto il ponteggio sistemato in una facciata tra le vie Vittorio Emanuele e via La Marmora.

Nei giorni scorsi il proprietario dello stabile – che è in attesa delle autorizzazioni per ristrutturare – ha installato delle tavole di legno che di fatto bloccano l’accesso ed evitano agli incivili di gettare le buste. Erano stati i residenti della zona la settimana scorsa a lanciare l’allarme.

Da qualche tempo i maleducati avevano cominciato a lasciare sotto l’impalcatura buste di indifferenziato con resti di cibo che rilasciavano un odore terribile costringendo gli stessi residenti a tenere le finestre chiuse, tutto questo davanti a Su Grifoni Mannu quella che era la fontana più antica della città.

Era stato il proprietario della casa, l’impresario Davide Marras, a far ripulire tutto nell’attesa, che possa cominciare i lavori di restauro della facciata. Occorre infatti l’ok del Comune al progetto trattandosi di un’area sottoposta a vincolo.

L’intenzione di Marras è anche, con l’autorizzazione del Comune, di restaurare Su Grifoni rendendolo di nuovo funzionante e di abbellire la piazzetta. Nella facciata della casa vorrebbe poi realizzare un murale che riproduca la foto che immortala un gruppo di operai intorno a Su Grifoni dopo l’alluvione del 1889.