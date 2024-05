Sbarra: ora dialogo con la Giunta 

Sottolinea subito un aspetto: «La Cisl sarda ha dimostrato di avere maturità, responsabilità e grande capacità di autogoverno in un periodo turbolento». Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl, ieri, all’Hotel Regina Margherita, non ha nascosto le recenti tensioni interne sfociate nella sfiducia dell’ex segretario Gavino Carta: «La confederazione nell’Isola ha vissuto, nelle settimane precedenti, una situazione interna di incertezza e instabilità, ma con una forte consapevolezza di tenere ben salda l'unità e la coesione, che è il bene primario di una grande organizzazione democratica come la nostra».

Sbarra, è tempo di guardare avanti?

«Si è costruita una condizione per assicurare maggiore protagonismo e il rilancio della Cisl, in coerenza con le sfide che il sindacato ha davanti a livello regionale e nazionale».

Di sicuro avete un forte istinto di sopravvivenza.

«È prevalso l'orgoglio dell'appartenenza, la militanza vera e la capacità di autogoverno, costruendo sul territorio le condizioni di un nuovo progetto politico e organizzativo che assicuri protagonismo alla rappresentanza sociale e sindacale. Al vecchio segretario e a quanti si sono adoperati in questi anni a garantirle vada il mio ringraziamento».

Ha prevalso l’interesse generale, insomma.

«È evidente che ci siano momenti di confronto che guardano all'interesse generale dell'organizzazione. I destini personali sono importanti, però devono prevalere sempre l'orgoglio, la militanza, l'appartenenza, il sentirsi al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate, facendo vivere l'azione sindacale in maniera forte».

Non esiste la parola sfiducia nel suo vocabolario?

«Nella Cisl sarda c'è stato un dibattito, poi noi abbiamo delle regole che assicurano i principi di democrazia interna. Però penso che la giornata di ieri, che ha portato all’elezione di Pier Luigi Ledda alla segreteria, sia stata straordinaria. Una prova di responsabilità e di maturità del gruppo dirigente, con un'evidente coesione e unità che ha dato piena legittimazione alla nuova squadra di governo della Cisl sarda».

Tra l’altro, avete ringiovanito il vertice.

«Mettiamo in campo una squadra dalla lunga militanza, autorevole, con esperienza, competenza e professionalità. Pier Luigi Ledda sarà la guida presente e futura della Cisl Sardegna, con due colleghi di segreteria altrettanto bravi come Federica Tilocca e Mirko Idili. Con loro daremo maggiore protagonismo alla nostra organizzazione per rafforzare la nostra rappresentanza sindacale, sociale, contrattuale e per essere pronti ad un confronto vero, che auspichiamo, con la nuova Giunta regionale, sulle grandi sfide che questa Regione ha davanti».

Su quali temi intendete confrontarvi?

«Noi dobbiamo impegnare al massimo la capacità negoziale e contrattuale per cogliere le tante opportunità che arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche dalla nuova stagione dei fondi strutturali del settennio 2021-2027, dai fondi di sviluppo e coesione: sono la condizione necessaria per imprimere un’accelerazione alle dinamiche di crescita e di sviluppo. Su alcuni dossier pensiamo al tema delle infrastrutture, ad una nuova visione che dovremo costruire di politica industriale, di politica energetica, di politica ambientale».

Le pale eoliche assaltano l’Isola. Qual è la vostra linea?

«Le rinnovabili sono un pilastro della transizione energetica. Bisogna creare un'intesa tra lo Stato e le Regioni che eviti il contenzioso e, soprattutto, il rimpallo delle responsabilità. Noi dobbiamo trovare un equilibrio per mettere in sicurezza e a tutela il nostro territorio e l'ambiente, con un’attenzione anche a non azzerare gli investimenti. Ecco perché penso che farebbe bene la Regione ad aprire un confronto con le parti sociali e con il sindacato per programmare e costruire un moderno patto energetico. Un piano energetico regionale che individui le aree e, soprattutto, assuma un grande impegno: parte dell'energia prodotta in Sardegna deve restare qui per essere messa al servizio delle imprese e delle famiglie. Serve per ridurre il costo dell'energia, che scoraggia gli investimenti, deprime i consumi e mette in difficoltà le famiglie. Occorre fare della politica energetica un valore, una grande risorsa, evitando pregiudizi e ideologie».

Sanità in sfacelo, scuola da rilanciare, lavoro che non c’è. La ricetta di Sbarra.

«Bisogna investire di più sulla sanità, sulla scuola, sugli enti locali, sulle politiche sociali per affrontare il tema delle disuguaglianze, della non autosufficienza, di un nuovo rapporto intergenerazionale tra giovani e anziani che metta al centro la famiglia, sostenga la genitorialità e la natalità. Serve per costruire le condizioni affinché in Sardegna si rafforzi, si consolidino l'occupazione e le opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne. Ecco perché l'investimento di oggi sul gruppo dirigente della Cisl è un investimento che guarda al futuro dell’organizzazione, ma anche al futuro dell’Isola».

