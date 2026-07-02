Sbarra anti alluvioni abbattuta dai vandali 

Un grave atto di vandalismo nelle campagne di Sestu. La sbarra mobile che blocca il guado tra il rio Sassu e il rio Durci in caso di allagamenti è stata abbattuta da ignoti incivili. Il sindaco Michele Cossa ha raccontato indignato il fatto sui social. «Nel tempo sono stati abbattuti pannelli semaforici, troncati sensori di rilevazione, distrutte strutture di sostegno e perfino presi a fucilate. Questo significa spendere continuamente denaro pubblico per riparare ciò che è stato distrutto. Soldi tolti a strade, scuole, all’estensione del sistema sul territorio. Stiamo valutando l’installazione di telecamere, ma servirebbero decine di migliaia di euro. Gli atti vandalici non rappresentano i sestesi, solo quella cerchia di vili che non meriterebbero di vivere il nostro Comune. I pannelli sono dei cittadini, salvano vite. Difenderli vuol dire difendere noi stessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA