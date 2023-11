Sbarco di migranti, rintracciati in nove 

Sbarchi di migranti anche sul litorale di Quartu. Ieri mattina nove tunisini sono arrivati con una barca di fortuna sul litorale di Margine Rosso.

Sette di loro hanno poi raggiunto Cagliari dove sono stati rintracciati in piazza Matteotti dalla Polizia. Gli altri due sono stati invece individuati dagli agenti del Commissariato: qualche ora dopo si sono tutti ritrovati nel Centro di prima accoglienza di Monastir in attesa di essere smistati probabilmente nella Penisola. Non è questo il primo sbarco sul litorale di Quartu. In passato altri migranti sono stati rintracciati a Geremeas dai carabinieri.

I nuovi migranti, tunisini, sono arrivati questa volta a Margine Rosso su una piccola imbarcazione rimasta incagliata sull’arenile. Qualcuno li ha notati appena arrivati informando polizia e carabinieri che hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarli nel giro di poche ore.

