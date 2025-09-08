Sbarco di migranti nelle cale di Baunei 

Due presunti scafisti di nazionalità ucraina sono stati fermati e denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Guardia costiera di Olbia e dalla Squadra mobile di Nuoro, in seguito allo sbarco di 26 migranti avvenuto domenica notte alle Piscine di Venere, nel territorio di Baunei, uno dei tratti più impervi e spettacolari della costa orientale. L’allarme è scattato attorno alle 22.30, quando alcune segnalazioni hanno indicato la presenza di persone in difficoltà su una delle calette isolate della zona. Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Olbia, già in pattugliamento, è intervenuta tempestivamente, recuperando i migranti e trasportandoli al porto di Cala Gonone, dove sono arrivati attorno all’1.30 di notte. Tutti i migranti, di origine curdo-irachena, erano in possesso di documenti. Due i casi sanitari segnalati: una donna ha riportato un trauma alla schiena durante lo sbarco ed è stata trasferita in ospedale insieme alla figlia di 4 anni. Gli altri sono stati rifocillati e visitati sul posto dalla Protezione Civile e dalla Croce Azzurra, prima di essere trasferiti all’alba con il pullman messo a disposizione dalla Prefettura nel centro di prima accoglienza di Monastir.

«Tre sbarchi in 45 giorni»

L’imbarcazione utilizzata per la traversata era una barca a vela di circa 10 metri, battente bandiera svedese. A bordo erano presenti numerose bottiglie d’acqua vuote e taniche di benzina: chiari segnali di una traversata pianificata. Il natante, dotato di un piccolo motore ausiliario, è stato sequestrato. A bordo sono stati identificati due uomini ucraini, sospettati di essere i responsabili del trasporto dei migranti. Sono stati accompagnati nella notte al commissariato di Siniscola per le operazioni di identificazione e interrogatorio. Le indagini, sono in corso per ricostruire i canali della tratta e individuare eventuali complici o connessioni internazionali. «È ormai chiaro – ha dichiarato la sindaca di Dorgali, Angela Testone – che esiste una tratta attiva nel nostro territorio, come temevamo da tempo. Siamo in costante contatto con il Comando Marittimo di Olbia, che sta prestando la massima attenzione alla situazione». Alla preoccupazione si unisce anche il sindaco di Baunei, Stefano Monni, che conferma: «Nell’ultimo mese e mezzo la Prefettura mi ha avvisato tre volte, una soprattutto nel cuore della notte. C’è massima preoccupazione e allerta, perché tutte e tre le volte sono sbarcati nel territorio di Baunei. C’è la giusta preoccupazione, ma piena fiducia nell’operato di Prefettura e Capitaneria di Porto». Le indagini continuano per fare luce su una rotta sempre più utilizzata dai trafficanti di esseri umani.

RIPRODUZIONE RISERVATA