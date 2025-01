Sbarco di migranti a San Silvestro 

Sono sbarcati in dieci da una piccola barca proprio l’ultimo giorno dell’anno, approdando nel Centro nautico di Foxi, sul litorale di Quartu. La sorpresa è stata tanta. Di migranti, da queste parti, non se ne vedevano infatti da tempo.

Si tratta di dieci stranieri pare di origini algerine, tra loro anche una donna con un bambino di appena un anno. La mobilitazione è stata immediata, con l’arrivo della Polizia e di una pattuglia di carabinieri messi in allarme da alcuni testimoni dello sbarco. I migranti stavano tutti abbastanza bene.

Donna e bimbo

Solo per precauzione, la donna e il figlioletto nato un anno fa sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale Brotzu per controlli medici. Gli uomini sono stati invece presi in consegna dalla polizia e trasferiti nel giro di poche ore nel Centro di prima accoglienza di Monastir. Sarebbero tutti di origini algerine anche se i controlli sulla loro identità sono ancora in corso. Erano comunque in buone condizioni. Sarebbero partiti da una località algerina navigando per tantissime ore in un mare che pare sia rimasto fortunatamente tranquillo per l’intera durata del “viaggio della speranza”. Della vicenda, si occupano ora la Questura di Cagliari e gli agenti del Commissariato di Quartu che hanno effettuato anche i primi accertamenti sull’accaduto. Oggi se ne potrebbe sapere di più. Di certo si tratta dell’ultimo sbarco di migranti in Sardegna dell’anno appena finito.

Tutto è avvenuto lunedì sera quando il gruppo di migranti è stato notato da alcune persone che si intrattenevano in spiaggia, a Foxi. A notarli anche degli automobilisti: erano tranquilli, forse affamati ma in buone condizioni. La mobilitazione è stata immediata con l’arrivo di ambulanze del 118, di alcune pattuglie della Questura di Cagliari e del Commissariato di Quartu e di un’auto dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia quartese. Dopo i primi controlli, in otto sono stati accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir, la donna e il figlioletto in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA