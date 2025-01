Sbarco con undici chili di coca 

Il 2024 si è chiuso con due blitz antidroga e l’anno nuovo inizia allo stesso modo. Olbia è sempre di più crocevia del traffico internazionale di cocaina e marijuana. Ieri mattina il personale delle Fiamme gialle ha fermato un operaio serbo nel porto dell’Isola Bianca. L’uomo era appena sbarcato dal traghetto in arrivo da Civitavecchia. Silar Balog, poco più di vent’anni, stava viaggiando a bordo del suo furgone ed era diretto in un cantiere. I finanzieri, dopo una accurata perquisizione, hanno trovato ben nascosti nell’abitacolo dell’auto panetti per circa undici chili di cocaina. L’operaio è stato trasferito nel comando delle Fiamme gialle di Olbia, identificato e arrestato. La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo che, a quanto pare, coinvolgerebbe anche alcune persone in Gallura. Le indagini sono coperte da riserbo. Stando alle indagini, il furgone era stato modificato con un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo. Lo spazio ricavato con un intervento in officina era dotato di un sistema di apertura meccanica e custodiva 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 11 chili. Silar Balog non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza e la presenza della droga. Anche davanti al gip del Tribunale di Tempio, il giovane, assistito dall’avvocato Maurizio Mani, ha fatto scena muta. Il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Import export di droga

L’operazione dei militari delle Fiamme Gialle di Olbia, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, conferma i contenuti delle inchieste in corso su Olbia, condotte dalla Procura di Tempio e da diverse Ddd, anche della Penisola. Sono stati sequestrati negli ultimi mesi diversi carichi di marijuana in partenza da Olbia (nell'arco di poco meno di un anno, 270 chili, 73 chili, 24 chili e circa 70 chili). La cocaina è stata invece sequestrata in entrata (7 chili l’otto marzo 2024, altri due blitz agli inizi di agosto 2024, da 3 e 11 chili, e tre recenti operazioni, 37 chili, 39 chili e 8 chili). Le indagini ipotizzano anche punti di connessione tra i diversi sequestri. La Guardia di finanza sta monitorando la rotta Livorno Olbia. Nel porto toscano sono numerosi i sequestri di cocaina in arrivo dal Sud America (la droga è nascosta nei carichi di frutta). E stando alle inchieste delle Fiamme gialle parte della cocaina sequestrata era diretta in Sardegna.

Olbia Milano

Un altro capitolo è quello del flusso di cocaina dalla Lombardia a Olbia. Un processo è già in corso a Milano (clan Calajò) e altre indagini sono in corso con i referenti olbiesi dei trafficanti sotto stretta attenzione.

