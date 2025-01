Sbarco con 1300 sigari di contrabbando 

Nel bagaglio dell’auto trasportava 1300 “sigaretti” in confezione da dieci pezzi, senza contrassegno di Stato: merce di contrabbando sequestrata dai funzionari dell’ufficio delle Dogane di Sassari impegnati nell’operazione antifrode insieme agli uomini della Guardia di finanza della compagnia di Porto Torres.

Il cittadino svizzero di 62 anni è stato fermato, venerdì 24 gennaio, subito dopo lo sbarco nello scalo marittimo turritano, non appena ha superato la rampa di uscita della nave Tirrenia proveniente da Genova. La merce, piccoli sigari avvolti in un cilindro di foglie secche di tabacco, era ben nascosta nel bagagliaio posteriore della vettura. L’accurata perquisizione degli agenti delle Fiamme gialle ha portato tutto allo scoperto.

Per il passeggero in arrivo da Zurigo, una volta sottoposto a perquisizione, sono scattati i provvedimenti previsti per il contrabbando di tabacco: nei suoi confronti è stata emessa una sanzione da 16.250 euro, ridotta a 3.250 euro per il beneficio del “ravvedimento operoso”. Inoltre i militari hanno predisposto il sequestro amministrativo con la confisca dei sigari, di cui è possibile l’importazione in franchigia nel limite di 100 sigaretti.

