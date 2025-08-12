VaiOnline
Londra.
13 agosto 2025 alle 00:36

Sbarchi record, 50mila migranti in un anno 

Londra . Cresce il numero degli sbarchi di migranti “illegali” che attraversano la Manica a bordo delle cosiddette small boats degli scafisti, a dispetto di promesse e slogan politici. Dopo le cifre record delle scorse settimane sul totale degli arrivi nelle prima metà del 2025, un’ulteriore soglia psicologica è stata superata questa settimana: quella dei 50mila “clandestini” approdati sulle rive dell’isola (e censiti) nei 13 mesi trascorsi dal ritorno a Downing Street dei laburisti, in seguito alle elezioni del luglio 2024, sotto la leadership moderata di sir Keir Starmer. Un’altra tegola per un governo e un primo ministro in crisi di consenso: aggrappati da mesi al richiamo di un rinnovato impegno sulla linea dura post Brexit ai confini, a costo d’inseguire (finora vanamente) i cavalli di battaglia di partiti come Reform UK, formazione britannico-trumpiana guidata da Nigel Farage che negli ultimi sondaggi nazionali sopravanza il Labour di una decina di punti percentuali. Un impegno accompagnato dalla rivendicazione di una serie di accordi internazionali e di misure repressive interne più rigorose per accelerare i rimpatri, di cui Starmer mena vanto sul suo profilo X. Ma che continua a produrre numeri incomparabilmente inferiori rispetto a quelli dei nuovi arrivi. Le opposizioni di destra accusano il Labour di sir Keir di portare avanti in realtà «una politica della resa ai confini».

