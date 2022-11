Sbarchi infiniti: 1300 migranti nelle coste dell’Isola  

Il dato è in perenne aggiornamento. Il flusso migratorio è continuo e spesso tragico, come accaduto nei giorni scorsi, quando sei persone partite dall’Algeria a bordo di un barchino, sono morte mentre erano dirette in Sardegna, probabilmente nel Sulcis. Secondo l’agenzia Frontex nel 2022 sono giunte in Italia via mare 79mila persone. La maggior parte dei migranti arriva nell’Isola dall’Algeria, ma spesso sui barchini ci sono uomini, donne e anche bambini originari di altri paesi africani e del sud est asiatico. Arrivano a Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Pula, Domus de Maria e quest’anno anche a Villasimius, dove fra il 14 e il 15 luglio scorso sono sbarcati 48 migranti. La maggior parte a Cala Caterina e a Porto Giunco, alcuni all’Isola dei Cavoli. Mentre in passato sono stati diversi gli sbarchi nei pressi di Cala Caterina, per l’Isola dei Cavoli è stata la prima volta.

Escono dal centro di accoglienza di Monastir per fare una passeggiata. Indossano felpa, jeans e ciabatte. Sono arrivati in Sardegna dal sud est asiatico dopo un viaggio lunghissimo. Hanno attraversato il nord Africa, prima di affrontare la traversata del Mediterraneo per raggiungere l’Europa, a bordo di piccole barche sfidando la morte, animati dalla speranza e dall’illusione di cambiare vita. Hanno poco più di vent’anni. Non parlano italiano. Sono due dei 1332 (dati del Viminale) migranti sbarcati da gennaio ad oggi nella costa sud occidentale dell’Isola.

Gli arrivi

Il dato è in perenne aggiornamento. Il flusso migratorio è continuo e spesso tragico, come accaduto nei giorni scorsi, quando sei persone partite dall’Algeria a bordo di un barchino, sono morte mentre erano dirette in Sardegna, probabilmente nel Sulcis. Secondo l’agenzia Frontex nel 2022 sono giunte in Italia via mare 79mila persone. La maggior parte dei migranti arriva nell’Isola dall’Algeria, ma spesso sui barchini ci sono uomini, donne e anche bambini originari di altri paesi africani e del sud est asiatico. Arrivano a Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Pula, Domus de Maria e quest’anno anche a Villasimius, dove fra il 14 e il 15 luglio scorso sono sbarcati 48 migranti. La maggior parte a Cala Caterina e a Porto Giunco, alcuni all’Isola dei Cavoli. Mentre in passato sono stati diversi gli sbarchi nei pressi di Cala Caterina, per l’Isola dei Cavoli è stata la prima volta.

I sindaci

«Considero questa situazione drammatica sotto tutti i punti di vista - dice la sindaca di Sant’Anna Arresi, Maria Teresa Diana - sapere che quei barchini spesso si capovolgono, è il massimo della tristezza, ma lo è anche vedere quelle donne con i bambini piccoli». Gli fa eco Ignazio Locci, primo cittadino di Sant’Antioco. «Ho ancora impresse le immagini che abbiamo vissuto tre anni fa, col naufragio che ha visto portare da noi i corpi di quei ragazzi. Gli abbiamo considerati come nostri figli. Ci siamo occupati di tutte le incombenze di polizia mortuaria, l’aspetto umano ha preso il sopravvento».

Gli sbarchi

Il fenomeno è iniziato nel 2005 con il picco nel 2017 (2141 persone sbarcate). Poi sono scesi a quota 1088 nel 2018. Nel 2019 ci sono stati 879 arrivi contro i 991 dell’anno seguente. Rispetto al 2021 (974 al 15 novembre) il dato è in aumento . «Tantissimi ragazzi vogliono trasferirsi in Francia e in Italia - dice il mediatore culturale Badre Dine, algerino di 28 anni - nel mio paese se vuoi diventare qualcuno, devi studiare, proprio come in Europa». Il giovane vive a Cagliari dove studia lingue, letterature moderne europee e americane. «I social e la televisione spesso creano un immaginario collettivo fantasioso. Non è la povertà a giustificare il rischio di morire in mare ma le immagini di amici o parenti che sui social lasciano trasparire l’illusione di una vita migliore. Partono da Annaba o dalle località vicine, si rivolgono a personaggi sconosciuti». Si viaggia sulla cosiddetta “quarta rotta”, quella dove non ci sono le navi della organizzazioni non governative. «Pagano il viaggio dai 1800 ai 2600 euro. Rischiano la vita nel Mediterraneo per un’illusione. Non ne vale la pena», afferma sconsolato il giovane mediatore culturale algerino.

