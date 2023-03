Sbarchi, Europa in ordine sparso 

Una comunicazione sulla gestione dei confini esterni e una raccomandazione per rafforzare il coordinamento sui rimpatri: l’Ue, investita dalla nuova emergenza sbarchi nel Mediterraneo, prova a correre ai ripari.

Mezzi alla Libia

Il collegio dei commissari di oggi metterà a punto linee guida quinquennali per la gestione dei confini europei. Ma di più, al momento, l’esecutivo Ue non è in grado di fare. La riforma del Patto di Migrazione e Asilo resta una promessa ancora ostaggio delle divisioni tra i 27 e anche dello scontro politico che infuria all’Eurocamera, con l’asse tra Ppe e Socialisti sempre più in bilico. La nuova strage al largo della Libia ha reso, agli occhi di Palazzo Berlaymont, ancora più evidente la necessità di un maggiore coordinamento. Non solo tra i Paesi membri ma anche con i partner africani. «Alla guardia costiera libica arriveranno altre imbarcazioni. Non posso dare annunci rispetto alle tempistiche, ma vediamo chiaramente che c’è una necessità di rafforzare la loro capacità, perché non sempre hanno i mezzi», è la linea della Commissione, la cui portavoce, Dana Spinant, ha ancora una volta ribadito un principio: «Dobbiamo tutti fare tutto il possibile per evitare tragedie».

Emergenza

E oggi l’esecutivo Ue proverà a rispondere agli input arrivati dal Consiglio europeo di febbraio. Si cercherà una strategia a lungo termine che, per l’Italia, ha nella proiezione esterna di Frontex e nella cooperazione per la gestione degli eventi Search & Rescue alcuni punti chiave. Allo stesso tempo, partendo dall’entrata in funzione del sistema operativo Schengen sullo scambio di informazioni, l’Ue invierà ai 27 una raccomandazione per il mutuo riconoscimento delle decisioni sui rimpatri. Rendendo così inutile, per chi sbarca illegalmente in un Paese europeo, la fuga in un altro per sfuggire al rimpatrio. Si tratta comunque di misure emergenziali che testimoniano - spiegava il vice presidente della Commissione Margaritis Schinas qualche giorno fa - come Bruxelles sia costretta ad agire «da pompiere» saltando di crisi in crisi.