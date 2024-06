Sbarcati migranti e 11 salme, critiche del magistrato 

Lampedusa. Ancora sbarchi a Lampedusa e migranti ancora al centro di polemiche. Proteste delle Ong e critiche del procuratore capo di Agrigento sulla scelta del Viminale di assegnare il porto di Genova alla Geo Barents, che ha soccorso 165 persone, ma aveva a bordo anche 11 cadaveri recuperati venerdì in area Sar libica.

I corpi sono stati trasbordati su una motovedetta della Capitaneria, che li ha portati sull'isola delle Pelagie. Una scelta contestata da Ong e magistrato. «L'autorizzazione è stata determinata esclusivamente da ragioni umanitarie», spiegano dal Viminale: «Lampedusa e Porto Empedocle non avrebbero comunque consentito l'approdo di una nave della stazza della Geo Barents».

Sull'opportunità di portare le salme a Lampedusa la Capitaneria ha segnalato «criticità» legate alla gestione di tanti cadaveri sull'isola. «Plurime criticità di ordine normativo, umanitario e costituzionale sul soccorso in mare», sono evidenziate dal procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo: «Alla nave è stato dato come porto di sbarco quello di Genova», ma l'inchiesta per favoreggiamento di immigrazione clandestina sarà ad Agrigento: la distanza rallenterà le indagini. Di Leo sottolinea inoltre che «Lampedusa non è attrezzata per la conservazione di un così alto numero di cadaveri» e che «non si comprende la scelta operata di non farli sbarcare a Porto Empedocle».

