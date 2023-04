Sbarcano nell’Isola Juve, Inter e Milan 

L’Olbia che sfida il Crystal Palace, o la Torres che affronta il Paris Saint Germain, non è fantacalcio. Bensì solo alcuni degli abbinamenti della fase a gironi del 26° Torneo mondiale “Manlio Selis” in programma in Gallura dal 28 aprile al 1° maggio.

Insieme al Cagliari, rappresentano la Sardegna tra i 17 club professionistici che partecipano alla manifestazione di calcio giovanile Under 13, a cui si aggiungono 23 formazioni dilettantistiche per un totale di 40 squadre suddivise in 10 gironi. Tutte a caccia del titolo conquistato nel 2022 dall’Inter, protagonista annunciata quest’anno insieme ad altre “big” come Juventus, Milan, Roma e Atalanta e, tra le straniere, Barcellona, Malmoe e Cska Sofia. Folta la rappresentativa isolana anche tra i dilettanti con Arzachena, Latte Dolce, Gigi Riva Cagliari e Porto Rotondo che promettono di dare fastidio alle favorite. In attesa dell’ufficializzazione del calendario e delle partite che si svolgeranno tra Olbia, Arzachena, Buddusò, Monti, Calangianus e Tempio, sede anche della finalissima, il patron Enea Selis spiega: «Sarà un’edizione più spettacolare delle precedenti: si torna al format a 40 squadre e avrà anche quest’anno una sua appendice sociale col Torneo Selis Social Goal for Peace».

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, che aveva coinvolto atleti provenienti da Gerusalemme e Tel Aviv con i bambini israelo-palestinesi che avevano giocato nella stessa squadra, con la stessa maglia, il mini torneo dedicato ai Pulcini prosegue quest’anno con una compagine in più: alla competizione, di scena il 24 e 25 aprile a Luras, saranno presenti i piccoli atleti ucraini, bambini sfollati dalla guerra e rifugiati in Lussemburgo.

