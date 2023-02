Sbarcano i primi croceristi, in città 2mila turisti 

La stagione croceristica 2023 a Cagliari è partita ieri, col passaggio della prima nave del nuovo anno. L'ha inaugurata, come nello scorso, l'AidaBlu del gruppo Costa Crociere, che alle 7.30 ha ormeggiato al Molo Rinascita proveniente da Barcellona per poi ripartire poco dopo le 17 direzione Palermo. A bordo circa 2.230 croceristi, dei quali un migliaio hanno sfruttato la mattinata (soleggiata, una volta andata via la nebbia) e le primissime ore del pomeriggio per conoscere il capoluogo e alcune zone del Sud Sardegna. Toccata e fuga, ma significativa perché primo di tanti appuntamenti in programma: sino al 24 dicembre saranno 118 gli approdi, che porteranno migliaia di turisti in città per un calendario che inizia a rivedere livelli pre-pandemia, dopo due anni di crisi e uno di risalita.

Alcuni hanno scelto le visite guidate, con tanto di pullman dedicato, altri invece si sono mossi in maniera autonoma soprattutto per le vie del centro storico. I croceristi sbarcati a Cagliari, per la maggior parte tedeschi, hanno potuto conoscere la città e in molti hanno deciso di pranzare nei ristoranti della Marina, non solo quelli tipicamente sardi. «È un posto veramente bellissimo, mi piace molto», afferma Jennifer, proveniente da Stoccarda, mentre attende di poter pranzare in via Roma con un gruppo di sei persone. «Abbiamo visitato viale Buoncammino, per poi passare dai Giardini Pubblici e scendere fino a via Manno e alla Rinascente». Con una particolarità sul meteo: «Abbiamo trovato lo stesso clima, era mite anche in Germania». Da Varna, Bulgaria, è arrivato per la prima volta a Cagliari Dimitar, crocerista di lungo corso visto che ne ha prese oltre quindici: «Una città molto bella e interessante, non la conoscevo. Sono contento di quello che ho visto», dichiara davanti al Bastione con in mano una cartina della città.

Il prossimo scalo è previsto per il 28 marzo, dell'Azura del gruppo inglese P&O: una nave del segmento lusso. L'AidaBlu, assieme alla Stella e alla Cosma del gruppo Costa Crociere, farà 17 approdi a Cagliari mentre la nave Toscana (stesso gruppo) ne avrà 33. «L'approdo, unico nel mese di febbraio nei porti di sistema, dà avvio a una stagione di riallineamento e, in base alle previsioni sul riequilibrio del fattore riempimento nave, al superamento dei numeri registrati negli anni precedenti alla crisi», la soddisfazione di Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.

