La Maddalena
21 ottobre 2025 alle 00:23

Sbarcano a Budelli: inglesi multati 

Due turisti inglesi, sbarcati a bordo di un tender sulla Spiaggia rosa di Budelli – tutelata da un divieto assoluto di accesso – sono stati multati. La segnalazione è arrivata ieri da un diportista alla Sala operativa della Guardia Costiera di La Maddalena. Sul posto è giunta una motovedetta che ha intercettato i due turisti sbarcati sull'arenile con un tender proveniente da un'unità da diporto a noleggio. Ai due è stata applicata una sanzione di 300 euro ciascuno per l'accesso non autorizzato alla spiaggia, dove vige un divieto assoluto. L'arenile di Cala di Roto, conosciuto in tutto il mondo per la particolare colorazione rosata della sabbia - dovuta alla presenza di frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini - è un ecosistema estremamente delicato. Per questo l'accesso alla spiaggia è interdetto, nell'ambito di un rigido regime di protezione volto a preservarne l'integrità. Anche il semplice calpestio può alterare un equilibrio naturale già fragile.

