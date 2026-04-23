Sbarca nell’isola il Guà Fest, ecco le regole per la viabilità 

È tutto pronto a Carloforte per la terza edizione del Guà Fest che animerà la cittadina da oggi al 26 aprile. Street food e musica dal vivo, oggi appuntamento con lo show del dj Sandro Murru e domani salirà sul palco Baby K con il suo concerto. In occasione del Gua Fest sono previste alcune modifiche alla viabilità. Fino a domenica nel tratto di corso Cavour compreso tra il distributore e via Caprera è previsto il divieto di sosta sui due lati 0-24; lo stesso tratto di strada oggi e domani sarà interdetto al transito dalle 20 all’1 del giorno successivo. Inoltre da sabato 25 a domenica 26 nelle vie Gramsci, Garibaldi, Napoli, sarà interdetto il transito dalle 13 alle 16 e dalle 20 alle 24. Previste alcune corse aggiuntive dei traghetti. (a. pa.)

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