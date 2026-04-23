VaiOnline
Carloforte.
24 aprile 2026 alle 00:36

Sbarca nell’isola il Guà Fest, ecco le regole per la viabilità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È tutto pronto a Carloforte per la terza edizione del Guà Fest che animerà la cittadina da oggi al 26 aprile. Street food e musica dal vivo, oggi appuntamento con lo show del dj Sandro Murru e domani salirà sul palco Baby K con il suo concerto. In occasione del Gua Fest sono previste alcune modifiche alla viabilità. Fino a domenica nel tratto di corso Cavour compreso tra il distributore e via Caprera è previsto il divieto di sosta sui due lati 0-24; lo stesso tratto di strada oggi e domani sarà interdetto al transito dalle 20 all’1 del giorno successivo. Inoltre da sabato 25 a domenica 26 nelle vie Gramsci, Garibaldi, Napoli, sarà interdetto il transito dalle 13 alle 16 e dalle 20 alle 24. Previste alcune corse aggiuntive dei traghetti. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le reazioni.

Comunità sotto choc: «Trovate subito il responsabile»

Davide Lao RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

«Amava il suo lavoro e inseguiva il sogno di un futuro nell’Esercito»

L’amico Riccardo Gioi, 24 anni: con me l’ultima telefonata, era sereno 
Piera Serusi
Il conflitto

Israele uccide una giornalista, in stallo i colloqui con il Libano

Nella notte l’annuncio della Casa Bianca: «Altre tre settimane di tregua» 
A Oristano le associazioni dell’emergenza-urgenza

«Basta rimborsi fissi la Regione paghi per quello che si fa»

Sistema 118, crescono le difficoltà  nel reperire volontari per il servizio 
Antonio Masala
Ospedali.

«A Nuoro mancano 100 medici»

Gianfranco Locci
l’iniziativa

Tutta l’Isola apre i “Monumenti”

Oltre 600 siti nella rassegna dedicata al patrimonio culturale sardo 