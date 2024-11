Sbarca la Coppa del Mondo 

Cabras. Dalla neve della Val di Sole, che sino alla scorsa stagione ha ospitato la tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross, alla spiaggia di Is Arutas la distanza è abissale. Ieri a Cabras, quando l’appuntamento preso dalla Regione sarda e dall’Uci per domenica 8 dicembre è stato presentato, fuori dal Centro Polivalente il sole avvicinava il termometro ai venti gradi. Luca Massa, presidente di Crazy Wheels, uno dei soggetti organizzatori, osservava con la coda dell’occhio la reazione dello staff di Flanders Classics e di Chris Mannaerts, venuto nell’Isola per dare un’occhiata alla realizzazione del circuito di gara: «Tornerò dopo la tappa di Dublino e credo che martedì sarà già pronto al 70%. Posso dire che, anche se è vicino alla spiaggia, è un circuito veloce, uno dei più veloci della coppa. La gara sarà animata sino all’ultimo giro e ci sarà spettacolo», prevede.

Il pubblico

Non è in grado di prevedere invece quante persone accorreranno, pagando un biglietto contenuto, è vero (15 euro), ma pur sempre un biglietto: dalle nostre parti spendere per vedere corse ciclistiche non è cosa frequente. «Di solito in Belgio c’è un folto gruppo che si sposta di gara in gara. Qui immagino che sarà lo stesso che a Benidorm, dove l’ottanta per cento dei tifosi parla spagnolo», prosegue, «ma di certo la gara la vedranno in tanti. In Belgio la prima prova ha fatto il 62% di share in televisione». Altri mondi. L’Isola è un continente a parte e tifosi che vorranno venire dal nord Europa avranno seri problemi a trovare il modo, senza doversi svenare. Per gli atleti, è stato allestito un charter dal Belgio: arriverà sabato mattina e ripartirà subito dopo la gara.

Al tramonto

Massa (ma anche Pippo Pozzato che fa parte del pool organizzativo) e il sindaco cabrarese Andrea Abis sono sulla stessa lunghezza d’onda dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che sborserà 566.000 dei 728.000 euro del costo della manifestazione. «Da ragazzo vedevo i professionisti allenarsi ad Arborea e ho pensato che dobbiamo riportarli. Per farlo serviva un evento forte come richiamo. Le premiazioni saranno al tramonto sulla spiaggia di Is Arutas, pensate. Con la trasmissione in tv su Raisport e Discovery/Eurosport a tanti verrà voglia di venire in Sardegna. Però dobbiamo volerlo tutti e collaborare perché si realizzi», dice, lamentando che «nessuna azienda sarda ha creduto in questa manifestazione, c’è una mancanza di visione». Abis invece vede nella gara un messaggio per la «fruizione del nostro territorio attraverso la mobilità lenta. Vogliamo tante piste ciclabili nel Sinis».

Note stonate

Ha brillato per la propria assenza la Federciclismo. Due volte. La prima perché nessuno (neppure il presidente del Comitato Regionale, che si ritrova un evento internazionale senza nessuno sforzo e che nessuno sforzo ha fatto per sfruttarlo) ha partecipato all’incontro di ieri. La seconda perché la Nazionale di Daniele Pontoni (spessissimo ospite in Sardegna, da corridore, nelle gare internazionali di Gino Mameli e non solo) non ha ritenuto di essere presente in quella che non è una prova sarda, ma italiana. La Nazionale di casa sarà assente, i pochi corridori italiani (la lista uscirà martedì) correranno a titolo personale, con i club.

