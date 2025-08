Sbarca in aeroporto con l’eroina in pancia 

Duecento grammi di eroina all’interno di ovuli trasportati nello stomaco da un corriere di origini nigeriane, fermato all’aeroporto di Elmas subito dopo essere sbarcato dal volo proveniente da Fiumicino.

È il bilancio dell’ennesima operazione antidroga in città, messa a segno dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e dagli agenti della Polizia di Frontiera. Un’indagine che ha portato all’arresto di un 32enne per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. In pancia l’uomo aveva 15 ovuli contenenti eroina che aveva ingerito poco prima della partenza da Roma e che sono stati recuperati al termine di accertamenti sanitari.

Una volta sequestrata la droga, l’uomo è stato trasferito dall’ospedale in una cella del carcere di Uta, su ordine del pubblico ministero Giangiacomo Pilia.

