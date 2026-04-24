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25 aprile 2026 alle 00:34

Sbarca in aeroporto con 116 ovuli di eroina nascosti nello stomaco 

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È sbarcato in aeroporto con un chilo e trecento grammi di eroina purissima, suddivisa in 116 ovuli. Li aveva nascosti nello stomaco per provare a sfuggire ai controlli. Il corriere, un cittadino nigeriano residente nel Lazio, era arrivato nello scalo cagliaritano con un volo dal Belgio con ogni probabilità per consegnare le sostanze stupefacenti nell’Isola. È stato tuttavia sorpreso dalle unità cinofile che ha consentito ai Finanzieri e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di intercettarlo. Ad insospettire le Fiamme Gialle e i funzionari doganali è stato anche il comportamento dell’uomo.

Secondo quanto riportato, era visibilmente confuso e incapace di giustificare il motivo del suo viaggio. Per questo si è deciso di procedere con controlli più approfonditi e – dopo il “via libera” della Procura – è stato accompagnato al Brotzu. In ospedale i sospetti sono diventati certezze. Le radiografie, infatti, hanno rivelato la presenza degli ovuli di eroina all’interno dell’apparato digerente.

In totale erano 116, recuperati e sequestrati per un peso complessivo di un chilo e trecentoventi grammi. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato anche il cellulare e la sim del corriere. Saranno utili per le indagini con l’obiettivo di risalire ad altre persone coinvolte nel traffico illecito nel capoluogo e in generale su tutto il territorio. Il cittadino nigeriano residente nel Lazio, invece, è finito in carcere a Uta con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

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