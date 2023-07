Sbarca il colosso della nautica 

A meno di un anno dal suo debutto il Gruppo Valdettaro vara ufficialmente il cantiere navale di Cala Saccaia, nel distretto della nautica. «La Sardegna sta crescendo sempre più in qualità. Olbia è l’esempio di quanta voglia ci sia di migliorarsi – ha detto l’amministratore delegato Ugo Vanelo - Per questo l’Isola deve diventare assolutamente il punto di riferimento per i megayachts e non solo ad agosto». Il sogno nel cassetto, la possibilità di aumentare e dare servizi affinché i giganti del mare si fermino tutto l’anno: più servizi e più qualità per gli equipaggi, più trasporti durante l’anno, un’attrattività che vada oltre la serietà e la professionalità del cantiere e che tenga aggrappato al territorio il vantaggioso indotto della nautica del lusso. «Ogni yacht lascia migliaia di euro ogni giorno – sottolinea Vanelo – la Sardegna è un’isola che va preservata ma il treno della nautica non va perso».

In cifre

Taglio del nastro alla presenza dei rappresentati dell'amministrazione comunale e regionale, Cipnes e imprenditoria locale, il cantiere si estende per circa 60mila mq tra piazzale e capannoni, con due vasche (travel lift) e un carrellone fino a 100 tonnellate; dopo un solo anno di attività è diventata il Service Point Baglietto per la Sardegna e la Corsica. Olbia al centro del Mediterraneo e al centro del mercato del lusso, il Gruppo Valdettaro (da decenni leader nella manutenzione, refit e rimessaggio, punto di riferimento dell’alto Tirreno con i cantieri in Toscana e Liguria) ha investito in città oltre 10 milioni di euro e da lavoro, tra occupati diretti e indiretti, a oltre 100 persone. «Dalla fine di settembre abbiamo movimentato oltre 250 imbarcazioni - spiega il direttore operativo Alessio Donno - l’indotto sardo è un indotto importante a livello mondiale. Il gruppo lavora su un duplice fronte quello cantieristico e della ospitalità turistica. Quest’ultima offre una serie di servizi che vorremo portare anche qua perché la cantieristica di diporto si sviluppa molto in relazione agli equipaggi e ai comandati. L’idea è diventare un polo logistico della nautica e fa diventare la Sardegna una buona alternativa ad altre mete del Mediterraneo. Crediamo molto nelle potenzialità del territorio e pensiamo che se aumenteranno i servizi come la continuità aeroportuale questo diventerà un indotto di primaria importanza per la nautica di lusso».

