Sbarca domani a Nuoro “EstroINverso” a favore dell’Africa 

“EstroINverso” sbarca a Nuoro. La mostra fotografica solidale a cura dell’associazione OdV Farmacisti nel Mondo farà il suo esordio domani alle 17.30 alla Ten Gallery del Teatro Eliseo Nuoro di via Roma 73 con la visita tra le opere esposte e il reading a cura di Sergio Anrò.

Un’esposizione, con la direzione artistica di Giovanni Coda, realizzata a supporto delle piccole comunità dell’Africa che necessitano di aiuto con finalità di beneficenza per l’acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica e per la costruzione di un dispensario. La mostra sarà quindi visitabile fino al 31 ottobre prossimo, tutti i giorni dalle 16 alle 20, con ingresso gratuito. La tappa a Nuoro è organizzata con la collaborazione e il sostegno di Teatro di Sardegna, che gestisce gli spazi del Ten dal 2017 e che porta avanti con il progetto TenGreen, una riflessione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu attraverso i contributi delle arti figurative e performative.

Volti, attimi, istantanee di una quotidianità difficile riprese negli angoli più remoti che si affidano con rara bellezza e autenticità all’occhio del fotografo e raccontano, attraverso gli sguardi e le testimonianze dei volontari dell’associazione, il senso dell’umanità.

«La mostra fotografica - spiega Rosario Longobardi, presidente di Farmacisti nel Mondo Odv - è un progetto itinerante con un obiettivo trasversale: non solo promuovere una raccolta fondi per iniziative solidali, ma creare una connessione con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e sportivi». Insieme a Longobardi, i responsabili e coordinatori della mostra fotografica sono Patrizia Pulcini, vicepresidente dell’associazione e responsabile dei progetti internazionali, Federica De Villa, ambasciatrice e coordinatrice per la Sardegna di Farmacisti nel Mondo, e Fabrizio Daddi, ambasciatore e coordinatore per la Sardegna dell’associazione, che aggiunge: «L’iniziativa prevede l’allestimento di un presidio sanitario che oltre a svolgere attività di dispensario farmaci disporrà di locali adibiti ad assistenza medica, per assicurare a chi vive in questo angolo remoto del mondo il diritto alle cure di prima necessità che purtroppo non viene garantito».

