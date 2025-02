Sbarca dalla nave con gli ovuli di coca 

Ovuli di cocaina nello stomaco e altri nascosti nella lavatrice: un nigeriano di 32 anni è accusato di traffico di droga dopo un blitz delle Fiamme gialle nel porto di Olbia. L’uomo è stato bloccato dai militari, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, dopo lo sbarco da un traghetto proveniente da Civitavecchia. Il nigeriano aveva cercato di allontanarsi dalla fila dei passeggeri, ma i finanzieri lo hanno intercettato subito. Sottoposto ad accertamenti medici nell’ospedale Giovanni Paolo II, il corriere è stato arrestato: aveva ingerito una decina di ovuli di cocaina. Ma il personale della Guardia di finanza, dopo il fermo, ha proceduto a una perquisizione della casa del giovane, a Sassari. All’interno di una lavatrice sono stati trovati altri ovuli per un peso complessivo di quasi cento grammi di droga. Ieri mattina il corriere è comparso davanti al giudice del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, per la convalida dell’arresto. Assistito dall’avvocato Immacolata Natale, il giovane ha saputo dire ben poco sulla droga sequestrata. Le indagini delle Fiamme gialle sono in corso, per individuare i destinatari della cocaina e la provenienza.

