Sbandaband sul palco di Sanremo  

A Sanremo con la Sardegna nel cuore e con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e loro stessi. Vogliono fare sul serio gli Sbandaband, gruppo di Terralba in partenza per le finali nazionali di Sanremo Rock, costola del più celebre Festival. Saliranno sul palco del teatro Ariston in una delle date in programma, dal 4 all’8 settembre, sognando di arrivare alla finalissima del 9. Insieme da cinque anni, il quintetto composto da Andrea Zaccolo, Luciano Soffiato, Paolo Porceddu, Paolo Leotardi e Mauro Cicu ha già collezionato numerosi successi. L’ultimo è stato lo scorso 10 agosto a Iglesias, con la vittoria alle selezioni regionali di Sanremo Rock. «Siamo emozionati e ancora non abbiamo realizzato che andremo all’Ariston, sarà un’esperienza unica – commenta il cantante della band, Mauro Cicu – cercheremo di giocarcela con tutte le nostre forze».

Gli Sbandaband porteranno a Sanremo due canzoni, molto diverse fra loro: il nuovo singolo Libera cammini, una ballata dedicata alle donne il cui videoclip, girato nell’ex colonia marina “Francesco Sartori” della spiaggia di Funtanazza, è uscito lo scorso giugno e Pistillone, il brano più conosciuto del gruppo, una storia dal testo ironico e dallo stile giocoso. Due brani che hanno ottenuto un ampio apprezzamento dal pubblico di Iglesias e dai fan storici della band. «Siamo cresciuti facendo serate in compagnia di altri gruppi. Uniti dalla passione per la musica, cinque anni fa abbiamo cominciato a scrivere i testi e a comporre la musica. Siamo arrivati a Sanremo inviando un nostro brano, che è piaciuto a una giuria di esperti. Vorremmo incidere un album, una volta conclusa l’esperienza sanremese», racconta Cicu.

