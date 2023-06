Sbanda e finisce su 2 auto in sosta 

Forse un malore o un colpo di sonno all’origine dell'incidente avvenuto ieri mattina in via Vandalino Casu, all’altezza della rotonda. Il conducente è rimasto ferito, è stato accompagnato al San Martino per accertamenti.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 lungo la strada che porta a Silì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l’uomo mentre era diretto verso la frazione ha perso il controllo della sua Audi A4 che è finita contro due veicoli in sosta. Momenti di paura ma subito sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e i vigili urbani hanno effettuato i rilievi .

