Sbanda dopo una curva e abbatte un muro 

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finita contro un muro e poi in mezzo alla strada. L’incidente avvenuto ieri, verso le 9, ha provocato danni ingenti alla vettura e al muro del centro sportivo di via Riva di Ponente, abbattendolo: per fortuna il conducente non ha riportato ferite particolarmente gravi.

I primi a intervenire sono stati i soccorritori del 118. L’uomo che si trovava alla guida è stato accompagnato per accertamenti in ospedale a bordo di un’ambulanza. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto nell’affrontare la curva tra viale La Plaia e via Riva di Ponente. Dopo lo schianto contro il muro, la Fiat Panda si è fermata in mezzo alla strada con ingenti danni. Un incidente autonomo, secondo i primi rilievi: il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto anche a causa della strada bagnata per la pioggia caduta ieri sulla città. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il muro danneggiato, evitando così che potesse rappresentare un pericolo per altri. La vettura è stata poi rimossa e la viabilità è tornata alla normalità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA