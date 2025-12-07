Sbancamento per il deflusso delle acque  

Grazie a un maxi intervento dovrebbe essere scongiurato in via Sicilia, a Carbonia, il rischio di allagamenti provocati dalle piogge abbondanti. Un’impresa incaricata dal Comune ha infatti eseguito un’opera importante di raccordo e bypass per consentire alle acque piovane di non ristagnare più in maniera ingentissima in un punto incavato della via sprovvisto di un’adeguata struttura idraulica di contenimento delle acque. Nei giorni scorsi il Comune si era addirittura visto costretto con un’ordinanza a chiudere parte della via: l’acqua entrava anche nelle case. Sono sbancati quasi 30 metri di strada a fianco al marciapiede per potenziare i sistemi di deflusso: «La questione di Rosmarino verrà risolta quando, con i 500mila euro di bando regionale già vinto – analizza l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – potenzieremo tutto il sistema di captazione delle acque del rione e non solo di quel segmento davvero problematico». ( a. s. )

