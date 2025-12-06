VaiOnline
Torino.
07 dicembre 2025 alle 00:40

Sbalzata fuori dall’auto, muore una bambina di pochi mesi 

Una bambina di pochi mesi è mrta e la mamma è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente straddale accaduto ieri, poco dopo le 20, sull’autostrada A5 Torino - Aosta in direzione di quest'ultima, all'altezza del comune di Volpiano, nello svincolo con Settimo.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto tra più auto. Tra le persone coinvolte nel sinistro anche una bambina di pochi mesi che, sbalzata fuori dal veicolo, è morta travolta da un'altra auto. Soccorsa anche la madre, rimasta ferita nell'impatto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 (Azienda Zero) e i Vigili del fuoco dei distaccamenti Torino Centrale, Volpiano e Chivasso e gli ausiliari Itp. I medici hanno prestato le prime cure alla madre della bambina, che è stata trasportata in ospedale. Per la piccola, nonostante i tentativi disperati, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Nel luogo del tragico schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per gli accertamenti di legge, ricostruire la dinamica che consentirà di accertare eventuali responsabilità. L’autostrada A5 è rimasta chiusa in direzione Aosta per diverse ore per consentire i rilievi.

