Sbalzata dall’auto dopo lo schianto, viva per miracolo 

L’incidente è avvenuto giovedì notte sull’Asse Mediano. L’auto è andata a sbattere contro il guardrail e ha iniziato a girare su se stessa: ad avere la peggio è stata una giovane di 23 anni di Quartu, Francesca Tappara, che era seduta nel sedile passeggeri. Dopo lo schianto, infatti, la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Ricoverata in codice rosso nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu, ha riportato lesioni e traumi ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita (come sembrava in origine).

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di giovedì scorso all’altezza della curva che porta al cavalcavia che sovrasta la rotatoria tra via Cadello e via Santa Maria Chiara, in direzione Sestu. La Fiat 500 su cui viaggiava la giovane era guidata da un amico 21enne, e con loro un’altra ragazza di 16 anni. Tutti di Quartu. Dopo l’urto dell’auto contro il guardrail, è iniziata la carambola e la ventitreenne, che si trovava sul sedile posteriore dell’auto, è stata scagliata all’esterno ed è finita sull’asfalto, a una decina di metri dal luogo dell’impatto.

Illesi conducente dell’auto e l’altra giovanissima passeggera grazie al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

I rilievi

Sul posto, oltre al persone del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

