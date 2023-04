«Sbagliato chiudere tante strade, così non abbiamo più certezze» 

«Non ci mettono in condizione di sapere cosa facciamo domani, l'unica cosa che ci hanno detto è stringere i denti. Dopo la pandemia, proprio ora che si iniziava a respirare, ecco la mazzata di questo cantiere: ci hanno abbandonati». E lo stesso in via Dante, dove i lavori per la metro vanno avanti da più tempo. «I disagi ci sono da quando è stata chiusa la parte di strada che dà su piazza Repubblica», fa notare Gian Marco Caboni di Gmc Repair. Anche per lui la questione parcheggi è da risolvere, perché molti sono stati tolti e (come già avvenuto in altre zone) non si capisce se e come saranno reinseriti: «Noi venditori non abbiamo la possibilità di posteggiare i mezzi con cui ci rechiamo in negozio, sia auto sia ciclomotori, ma gli stessi clienti non si possono fermare. E chi deve consegnare la merce non può farlo perché non ci sono spazi. Chiediamo tempistiche certe, maggiore comunicazione e soluzioni su dove poter parcheggiare, in modo da poterlo dire ai nostri clienti e organizzarci».

«Sembra ci stiano facendo un nuovo campo di concentramento come a Varsavia», il duro attacco di Italo Sulliotti, il cui negozio di dolci e liquori è un'istituzione in viale Trieste dal 1962 e che – per le transenne appena installate – vede restrizioni in uno dei momenti chiave dell'anno per le sue vendite. «Rischiamo di morire: se non vendiamo le uova di Pasqua adesso non le vendiamo più e le aziende non ce le ritirano. Ci permettano di lavorare almeno fino a domenica, poi facciano pure magari chiudendo una strada alla volta, perché fare tutti i cantieri assieme a Cagliari non è possibile. Sono qui da 61 anni: se perdiamo i clienti, fra cui quelli anziani abituati alle tradizioni e che non possono raggiungere il negozio, sarò costretto ad appendere le chiavi in Comune».

Incassi persi, clientela mancante e spaesata, problemi di viabilità, parcheggi scomparsi, dubbi sulle tempistiche e anche sullo stesso futuro delle proprie attività. È forte la preoccupazione dei commercianti delle zone interessate dai numerosi cantieri aperti in pieno centro a Cagliari, soprattutto perché sentono di non essere tutelati né aiutati in un momento molto difficile.

Parcheggi assenti

La chiusura di viale Trieste preoccupa molto, così come la mancanza di parcheggi (col mancato utilizzo di quello di via Caprera) e il blocco del passaggio automobilistico e pedonale. «Non è così semplice andare avanti senza tempi certi: le aziende sono parte integrante della città», affermano Fabrizio, Luigi e Stefano Sandali, soci di Verde Acqua che si occupa di giardinaggio e irrigazione, il cui passo carrabile del negozio è stato transennato.

La richiesta

La prima settimana con via Roma lato Portici off limits non è stata certo ben accolta dai commercianti. «Incassi giù del 40% e organizzazione zero», dice Fabrizio Mura del Bar Lilliu. «Non si sa nemmeno dove passa il camion della raccolta rifiuti, inoltre si pone un problema sicurezza: ora verrà tutto chiuso coi teli, quindi la notte sarà una terra di nessuno. Ben vengano le novità, ma molto più organizzate». Queste ultime due segnalazioni sono alcune delle problematiche segnalate da diversi commercianti di via Roma in una petizione, come già fatto da quelli di viale Trieste, ricevuta ieri dal Comune, dove si chiede un incontro e risposte sulle misure attuate. «Abbiamo aderito perché è lampante: ci sono tanti problemi e non c'è nemmeno un varco per attraversare», segnala Sara Fadda della Tabaccheria Loddo. «È impossibile arrivare sin qui per scaricare la merce, poi con la strada chiusa l'afflusso è diminuito notevolmente: abbiamo perso tanti clienti che si fermavano in macchina». E i commercianti non capiscono perché sia stato chiuso il passaggio pedonale all'altezza di via Lepanto, isolando i portici.

Aver chiuso via Roma, oltre all'isolamento dei portici, ha comportato anche tutta una serie di effetti collaterali sulle vie limitrofe. Assieme a quelle dove è cambiata la viabilità, che necessitano per forza di un po' di tempo per essere comprese dagli automobilisti, ci sono alcune zone del tutto bloccate come la parte inferiore di viale Regina Margherita. «Abbiamo avuto una piccola perdita, intorno al 10%, ma i problemi sono soprattutto per l'arrivo della merce e il carico e scarico», avverte Lorenzo Piu, titolare del ristorante Pith Smokehouse. «In dieci giorni non si è visto nessuno nel cantiere: spero rispettino i tempi, si è visto un calo del 15-20% dovuto a chi non si può più fermare», aggiunge Rosario Palmeri dalla storica orologeria dei portici.

