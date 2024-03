sbaglia un rigore e pareggia con il li punti la ferrini perde il treno per il secondo posto 

Li Punti 1

Ferrini 1

Li Punti ( 3-5-1-1 ): Pittalis, Olmetto (26’ st Spano), Mastino, Arnaudo, Serna, Salas, Coulibaly, Castigliego (44’ st Malgari), Lemiechevsky, Pucinelli, Tugulu (29’ st Ruiu). In panchina Mannoni, Columbu, Onali, Troisi, Poddighe. Allenatore Salis.

Ferrini ( 4-3-1-2 ): Manis, Cogoni, Bonu, Boi, Mudu (1’ st Rostand), Usai, Alexandre, Scioni, Surrau, Figos (26’ st Porru), Podda. In panchina Murtas, Anedda, Carboni, G. Carta, M. Carta, Mele, Murgia. Allenatore Pinna.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 4’ Boi; st 20’ Tugulu.

Note : ammoniti Mudu, Pucinelli, Serna; recupero 1’ pt, 5’ st.

SASSARI. Un punto del rammarico a testa, al Comunale. Uno per tempo: alla Ferrini va il primo, al Li Punti il secondo.

Pronti e via, Usai batte una punizione al veleno (4’), Pittalis non trattiene e Boi è lesto ad allungare la zampata del vantaggio. Lo stesso centrale difensivo salva, in scivolata, il pari sulla linea di porta (8’) su uno scavetto di Mastino, con Manis battuto. Dopo lo stacco di testa (centrale) di Salas, al quarto di gioco, sarà battaglia di strappi (murati dalle retroguardie) tra Coulibaly (il migliore tra i suoi) e Alexandre Pedro. Usai punge, sempre da piazzato, sfiorando il palo (33’). Al 37’ Podda crolla in area, su un contrasto vigoroso di Arnaudo, strappa il penalty e s’incarica di batterlo. Pittalis intuisce la traiettoria e para. Al duplice fischio Lemiechevsky apre il conto con le reti sciupate: spara alto (anticipando il tiro in drop) dal limite; al 10’ della ripresa strozza un tiro mancino nel cuore dell’area ospite; al 33’ la più clamorosa: apre l’interno sinistro, solo davanti al portiere e spedisce fuori. Il pari, arrivato al 20’, impacchettato da Manis (impreciso nella presa) da una frustata, dal limite, di Tugulu darà il via a numerosi capovolgimenti di fronte. Spano (39’) fallirà un facile tap-in, Porru l’assist per Podda, in attesa, a porta spalancata. Al 51’ una punizione di Scioni sibilerà sopra la traversa e metterà la parola fine alla contesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA