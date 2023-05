Savona: «Vedo positivo il futuro della Sardegna se dialoghiamo con i giovani» 

Ai ragazzi Savona ha raccontato anche dei suoi trascorsi da studente-lavoratore. Si è laureato in Economia con 110 e lode negli anni ‘60 mentre faceva l’agente di commercio per mantenersi agli studi. «Ciascuno di voi può raggiungere gli obiettivi prefissati, se è disposto al sacrificio», ha proseguito il professore che si è definito un emigrato fortunato perché, vincitore di concorso, ha lasciato Cagliari per iniziare la sua carriera in Banca d'Italia dove ha poi raggiunto il grado di direttore.

Con gli studenti si è discusso di intelligenza artificiale e digitalizzazione, «strumenti utili, ma bisogna capirne l’essenza, – ha avvertito il professore emerito – ChatGPT, per esempio, offre 70 miliardi di informazioni, occorre sapere come utilizzare al meglio questa enorme risorsa. I veri contrasti che io ancora incontro nei confronti delle nuove tecnologie arrivano dalla mia generazione, sempre pronta a sollevare problemi etici, mentre i giovani non hanno questo approccio ed è questo il motivo per cui io guardo positivamente al futuro della Sardegna, se riusciamo a dialogare con i giovani che si devono preparare alle difficoltà del mondo».

«Io accetto gli inviti alle conferenze solo per parlare agli studenti. Sono loro i cosiddetti “nativi digitali” che tra l’uso del telefonino e dell’Ipad, per citare due strumenti di comunicazione, sono i più preparati». Paolo Savona, presidente Consob, già ministro dell’Industria negli anni ‘90 e degli Affari europei dal 2018 al 2019, ha tenuto ieri mattina una lezione speciale davanti a una platea di liceali nell’Auditorium dello Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero.

Un incontro sul tema dell’economia sarda al tempo della deglobalizzazione, moderato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, con gli interventi di Alessio Tola, dell’Università di Sassari, e Riccardo De Lisa, dell’Ateneo di Cagliari. C’era anche il dirigente scolastico Mario Peretto a fare gli onori di casa. «Sono abbastanza restio ad accettare gli incontri tradizionali, quelli che possiamo chiamare il teatrino della vita economica e politica, – ha spiegato Savona - quando invece vengo invitato dai giovani è tutta un’altra cosa».

Ha accennato alla quarta rivoluzione industriale, al mondo virtuale chiamato Infosfera e ai suoi effetti sulle relazioni internazionali. I ragazzi hanno appreso del nuovo ordine mondiale digitalizzato che avanza, con Cina e India, e del vecchio che resiste, cioè gli Stati Uniti.

Poi la sua Sardegna che è stata pioniera nello sperimentare il mondo virtuale di Internet con Video On Line, nel 1994. «Noi siamo rimasti fuori dopo essere stati i primi e questo è ciò che mi è sempre dispiaciuto».

Esiste una ricetta per il rilancio dell’economia isolana? «Darsi da fare», ha risposto. «Il turismo, che è una esportazione fatta in casa, sta trascinando lo sviluppo e questo era chiaro fin dai tempi dell’Aga Khan. Quando da presidente del Credito industriale sardo finanziavo il turismo venivo criticato. Non capivano che l’agro-industria e l’organizzazione logistica erano un fenomeno tipicamente i ndustriale e anche in quel campo siamo rimasti un po’ indietro».

