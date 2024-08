Savina Pilliu, ritorno a casa 

Non si è mai piegata alla mafia. L’ha combattuta per oltre 30 anni Savina Pilliu, insieme alla sorella Maria Rosa (scomparsa nel 2021). Due sorelle di origini ogliastrine trapiantate a Palermo hanno resistito all'arroganza e alle intimidazioni di mafiosi che volevano acquistare la loro casa per costruire un palazzo. Savina è tornata in visita dopo tanti anni a Lotzorai dove è stata accolta dal sindaco Cesare Mannini. La loro storia di resistenza civile e di ribellione alla mafia, di coraggio e onesta era stata raccontata anche dalla trasmissione televisiva Le iene e nel libro di Marco Lillo e Pif: “Io Posso. Due donne sole contro la mafia”. «La nonna di Savina era di Lotzorai: Maria Rosa Cauli, classe 1888 – spiega il primo cittadino – nell'emozionante incontro ci ha raccontato un po’ della sua storia e del legame con la terra di origine. È stata una giornata carica di emozioni, fautrice di questi bellissimi incontri è stata la nostra compaesana Sandrina Mulas, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti». Accompagnata dal vice sindaco Ugo Serra Savina ha potuto abbracciare anche i suoi cugini. Su questo esempio di coraggio l'amministrazione ha in programma di organizzare incontri per raccontare la sua storia e affrontare il tema della legalità e della lotta alle mafie.

RIPRODUZIONE RISERVATA